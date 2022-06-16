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الخميس، 16-06-2022 12:09 م

طرق الحفاظ على نبضات القلب منتظمة

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الوكيل الإخباري - تحيي المنظمات الصحية الأسبوع العالمي لعدم انتظام ضربات القلب خلال شهر يونيو، بهدف زيادة الوعي بأعراضه واكتشافه في الوقت المناسب.

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عدم انتظام ضربات القلب هو حالة تؤثر على إيقاع ضربات القلب ما يعني النمط غير المنتظم لنبضك أو ضربات قلبك.

 

عدم انتظام ضربات القلب يعني أن قلبك خارج إيقاعه المعتاد، بحيث تشعر وكأن قلبك تخطى خفقانًا أو أضاف نبضة، ليبدو وكأنه ينبض بسرعة كبيرة وهو ما يسميه الأطباء "تسرع القلب"، أو بطيئًا جدًا ويُسمى "بطء القلب"، أو قد لا تلاحظ أي شيء.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

- سرعة ضربات القلب (الخفقان)
- إعياء
- الدوخة
- نوبات الإغماء
- ضيق في التنفس
- ألم صدر
- الموت القلبي المفاجئ

 

طرق الحفاظ على نبضات القلب منتظمة

- تناول نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفاكهة والأسماك والبروتينات النباتية.
- الالتزام بالوجبات المغذية التي تحتوي على نسبة أقل من السكر والدهون المشبعة والمتحولة.
- الحفاظ على الكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة.
- الحفاظ على وزن صحي.
- ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على النشاط البدني.
- الامتناع عن التدخين .
- خفض استهلاك الكافيين.
- السيطرة على التوتر، وينصح بالتأمل بانتظام لتقليل مستويات التوتر.

 

العين الإخبارية 

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