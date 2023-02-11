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السبت، 11-02-2023 04:13 م

طرق بسيطة للوقاية من جفاف العين

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الوكيل الإخباري- كشفت فرانشيسكا ماركيتي، أخصائية العناية بالعيون والبصريات، عن أن جفاف العين حالة شائعة تحدث عندما لا تنتج ما يكفي من الدموع أو يتغير تناسق الدموع، وهو ما يؤدي إلى تزييت غير كاف للغشاء الدمعي المصحوب بالتهاب.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فمن المحتمل أن يلحق ذلك ضررًا بسطح العين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى جفاف العين ومنه إلى فقدان البصر.

وأوضحت ماركيتي قائلة: "أسباب العين الجافة عديدة، بما في ذلك الرياح والبرودة والتدفئة المركزية والنظام الغذائي .

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وأشارت إلى هناك طرق رئيسية لمنع جفاف العين من خلال النظام الغذائي، وتشمل ما يلي:


- الأسماك الزيتية، مثل السردين والسلمون والتونة، والتي توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات.

 

- فيتامين D، والذي يعد ضروريًا لعمل الفيلم المسيل للدموع بشكل صحيح.

الكونسلتو الطبي 

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