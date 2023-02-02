طرق سهلة لتحضير عصير الصبّار لإنقاص الوزن

الوكيل الإخباري- يعتبر الصبّار من أكثر النباتات المفيدة للبشرة والجسم، فهو بات مصدراً مهماً لعلاج الشوائب والحروق من جهة، ولحرق الدهون وإنقاص الوزن من جهة ثانية، ولكم من الضروري استشارة الطبيب قبل تناوله، خاصة في حال المعاناة من الحساسية أو مشكلة صحية مزمنة.



قدّم موقع indiatoday بعض الطرق السهلة لاستخدام الصبّار في عملية إنقاص الوزن، وفي مقدّمها تناول عصير الصبّار العادي، حيث يمكن تحضيره في المنزل من خلال سحب الجل من الصبّارة ومزجه جيداً، ويفضل إضافة عصير منكّه ذي طعم جيد للمساعدة في تخفيف طعمه المرّ، مثل عصير الليمون الحامض أو البرتقال. ويعمل هذا المشروب على حرق الدهون ويمكن تناوله مرة في اليوم.



كذلك يمكن الاستفادة من عصير الصبّار المخفّف وشراؤه من السوبر ماركت، ويُفضّل دمجه مع كوب من الماء، فذلك يقلّل طعم المرورة الطبيعي الموجود في النبتة، وهذا المشروب يساعد في حرق الدهون أيضاً ويمكن تناوله قبل النوم.

كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من هلام الصبّار إلى أي عصير فواكه نتناوله عند الصباح أو قبل النوم، مع ضرورة ترك السكر واستبداله بالعسل، لأن ذلك يسرّع عملية حرق الدهون والتمثيل الغذائي للمحافظة على رشاقة الجسم.

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