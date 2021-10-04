طرق طبيعية لعلاج الأنفلونزا

الوكيل الإخباري - مع بدء فصل الخريف، تنتشر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وحتى نقلّل من حدّتها، من الضروري اتباع بعض الخطوات منذ ظهور الأعراض الأولى وفيما يلي أهم ما ينبغي أن نقوم به.

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بحسب تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية:





1ــ تقليل كمية الطعام

تمدّنا المواد الغذائية بالعناصر الضرورية للجسم، لكن هضمها يتطلب طاقة، لذلك من المهم جداً مع ظهور الأعراض الأولى للأنفلونزا، توفير هذه الطاقة وتوجيهها لمكافحة الأنفلونزا وعليه يجب تجنب الأطعمة التي تتطلب مجهوداً خاصاً من المعدة، مثل الحبوب كالأرز والقمح والدهون الحيوانية. ويقول الدكتور أوليفيي بانيسي إن الحيوانات في الطبيعة تتوقف عن الأكل عندما تمرض، وأن هذا رد فعل طبيعي.

وينصح الخبراء بالصوم نهاراً أو الاكتفاء بتناول الفواكه والخضار. وهنا يوضح بانيسي قائلاً: «في هذه الحالة يمكن أن نتناول الأطعمة في أي شكل، سواء طازجة أو مطبوخة أو مطحونة، لكن مع عدم إضافة أي مادة منكهة، مثل السكر أو الدهون، حتى نتجنب إرهاق الجهاز الهضمي».



2 ــ مساعدة الكبد

هذا العضو مهم للغاية في وقف الأنفلونزا، فالكبد بحسب الخبراء هو مركز تطهير الجسم، ويقوم بفرز ومعالجة السموم التي تفرزها البكتيريا، وعند ظهور الأعراض الأولى، فإن الرهان الأساسي هو تنشيط عمل هذا العضو من خلال طريقتين:

أ‌ ــ تناول الكركم

تدعم بعض النباتات الكبد مثل الديسموديوم والكركم اللتين يمكن استخدامهما في علاج الأنفلونزا لمدة 20 يوماً. وهاتان النبتتان متوافرتان في محال العطارة والصيدليات في شكل أمبولات أو قطرات أو أقراص، كما يمكن تناول جذور الكركم الطازجة، لكنها ستكون أقل تركيزاً.

ب ــ كيس الماء الساخن

يمكن أن نضع الكيس المخصص للماء الساخن على المنطقة الباردة، وبحسب المختصين فإن تمدد الأوعية الدموية يسمح بإمداد أكبر من الأكسجين مما يساعد الكبد على العمل.

3 ــ الحمّام الساخن

الحمّى هي رد فعل دفاعي يلجأ إليه الجسم ضد البكتيريا، لذلك فإن الحمّام الساخن يرفع درجة حرارة الجسم ويحفز الحمى.

4 ــ استخدام الزيت الأساسي لشجرة الشاي وزيت رافينسارا

هذه الزيوت تعتبر من المضادات القوية للفيروسات، والبكتيريا ويمكن خلط ثلاث قطرات منها مع ملعقة من زيت الزيتون أو العسل صباحاً وظهراً وليلاً، لأنها تساعد الجسم في التخلص من الميكروبات.

ويقول الخبراء إن هذه الزيوت مفيدة جداً عند استخدامها مع أي زيت نباتي لتدليك الصدر، لكنهم يحذرون من استخدامها للرضع والتأكد من عدم وجود حساسية من خلال وضع القليل من الزيت على المرفق وانتظار مدة 24 ساعة.

5 ــ مستخلص بذور الجريب فروت

هذه المادة فعالة جداً لمكافحة الميكروبات، خاصة المسببة للانفلونزا ومتوافرة في الصيدليات، ويوصي الدكتور أوليفيي بانيسي بتناول 30 قطرة منها صباحاً وظهراً وليلاً، لكن شرط عدم تناول أي مضاد حيوي لأن هذه المادة تمنع امتصاصه.

6 ــ فيتامين سي

يعتبر هذا الفيتامين مثالياً لمكافحة الميكروبات، ونجده في كثير من الأطعمة، خاصة الخضار والفواكه، وعلى الخصوص الكرز الهندي والكيوي والبقدونس، التي تحتوي على نسبة مرتفعة منه.

المصدر - لبنان 24