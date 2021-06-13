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الأحد، 13-06-2021 03:23 م

طرق علاج التهاب اللثة

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الوكيل الإخباري - التهاب اللثة (Gingivitis)، الذي يطلق عليه أحياناً اسم مرض اللثة (Gum Disease) أو مرض دواعم السن (Periodontal disease) – تصف حالات من تراكم الجراثيم في جوف الفم، ما قد يؤدي في نهاية الأمر، إذا لم تتم معالجته بالطريقة الصحيحة إلى فـَقـْد الأسنان، نتيجة للتلف الذي يصيب الطبقة التي تغلف الاسنان.

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ثلاث خطوات لعلاج أمراض اللثة : 

 

1 - نظّف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً بإستخدام معجون الأسنان بالفلورايد : 

نظّف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً بفرشاة أسنان كهربائية أو يدوية ذات رأس صغير وشعيرات مستديرة ناعمة، استخدم معجون الأسنان بالفلورايد لإزالة بكتيريا البلاك المتراكمة على خط اللثة، مما يساعد على الحفاظ على التصاق اللثة بالأسنان بشكل جيد، إذا تم استخدام هذا المعجون مرتين يومياً، ستصبح فعاليته أقوى 4 مرات، من معجون الأسنان العادي في إزالة السبب الأساسي لنزيف اللثة.


2 - نظّف أسنانك بخيط تنظيف الأسنان لإزالة البلاك المتواجد بين الأسنان :
استخدم خيط تنظيف الأسنان أو فرشاة ما بين الأسنان لإزالة البلاك من الأماكن التي يصعب الوصول إليها بين أسنانك، تذّكر أن تمرر الخيط برفق بين أسنانك حتى لا تصيب لثتك بأي ضرر.


3 - احرص على زيارة طبيب الأسنان بإنتظام لإزالة تراكم البلاك والمساعدة في منع أمراض اللثة :
احرص على زيارة طبيب الأسنان بإنتظام لإجراء المراجعات الطبية، حيث يستطيع الطبيب مساعدتك في اكتشاف مشكلات اللثة قبل الشعور بأي أعراض، يمكن أيضاً أن يقوم طبيب الأسنان بإزالة الجير وتلميع الأسنان لإزالة بكتيريا البلاك المتراكمة العنيدة (القلح) ومساعدتك في منع أمراض اللثة.


احرص على الالتزام بهذه الخطوات الثلاث لتساعدك على منع أمراض اللثة، والحفاظ على صحة لثتك وقوة أسنانك.

 

المصدر - ويب طب 


 




 

 


 

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