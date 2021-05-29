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السبت، 29-05-2021 01:23 م

لن تصدق.. الماء الدافئ والليمون قد يسبب تساقط لأسنانك

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الوكيل الإخباري - بسبب الأضرار الصحية المرتبطة بتناول الكافيين ، قام العديد من الأشخاص بإستبدال هذه المشروبات بالماء الدافئ والليمون ، إلا أن أطباء الأسنان يحذرون من مخاطر هذا الأمر.

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حيث نصح أطباء الأسنان بعدم القيام بذلك، لما تحمله المشروبات الحمضية من ضرر كبير على الأسنان.


فالأحماض الموجودة في الحمضيات من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا، معرضة إياها للتساقط.


وأفاد الأطباء أن تناول كوب واحد من الماء الدافئ والليمون يسبب الضرر للأسنان، إذ أن قطعة الليمون الموجودة تحمل مستويات مضاعفة من الحموضة مقارنة بمشروب الليموناضة.


ولاحظ الأطباء ان تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يومياً، يضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالي 11 مرة.

وأكد الأطباء أن هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجود في بيئة دافئة مثل هذا الماء.

 

 

المصدر - ويب طب 

 




 

 


 

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