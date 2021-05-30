تأثير غير متوقع لنبتة الألوفيرا على صحة الفم والأسنان

الوكيل الإخباري _ تعد الألوفيرا من النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والسكريات والمعادن ، كما انها تتمتع بخصائص مرطّبة ومضادة للالتهابات، وتعتبر من العناصر التي تؤدي دوراً مهماً في حماية صحة اللثة.



وعادة ما ينصح باختيار معجون أسنان يحتوي على الألوفيرا ، وهو ما أشارت إليه دراسة حيث طُلب من مشاركين فيها تنظيف أسنانهم بمعجون يحتوي على هذه النبتة 3 مرات يومياً.

اضافة اعلان



وفي المقابل، طلب من أفراد مجموعة أخرى القيام بالأمر نفسه مع استخدام معجون يحتوي على الفلور، وتبين أن المشاركين في المجموعتين تمكّنوا من التخلص من الجير والتهابات اللثة. مما يعني أن للألوفيرا تأثيراً كبيراً في صحة الفم والأسنان.



وأظهرت دراسة أخرى أنه يمكن هذه المادة أن تساعد على التخلص من الألم المرتبط بتقرّحات الفم. حيث تساعد على شفاء الجروح الناتجة من هذه المشكلة.



وينصح الخبراء باستخدام جل هذه النبتة وتطبيقه على اللثة من 3 إلى 4 مرات يومياً لمدة 5 أيام حيث يمكن التخلص من هذه المشكلة بسرعة.



المصدر : الامارات نيوز