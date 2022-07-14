طرق علاج ندبات الجروح طبيعيا

الوكيل الإخباري - من منا ليس لديه ندبة أو أكثر في مكان ما من الجسم نرغب في إزالتها؟! إليك طرق علاج ندبات الجروح طبيعياً، دون أن تؤذي بشرتك.

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- علاج الندبات بالفيتامينات

لا شيء يتفوق على نظام غذائي غني بالفيتامينات لمحاربة مشكلات البشرة وإضفاء مزيد من المرونة على الجلد. نعم، ولكن للشفاء الجيد، ما الفيتامينات التي يجب أن تراهني عليها؟



أولاً وقبل كل شيء، فيتامين أ «A» يعزز تجديد الخلايا، وبالتالي يسمح للجلد بمحو الندبات في أسرع وقت ممكن. الأطعمة الغنية بفيتامين أ هي: الديك الرومي، أو كبد البقر، أو عصير الجزر، أو البطاطا الحلوة، أو البطيخ.

- طرق علاج ندبات الجروح بالليمون

يحتوي الليمون على فيتامين سي «C» ومضادات الأكسدة التي تساعد على جعل الندبة تختفي. هنا، لا يستخدم الليمون للعمل من الداخل، بل من الخارج؛ لذلك يُنصح بتطبيق عصير الليمون مباشرة على الندبة المراد إزالتها. باستخدام كرة قطنية، ضعي بضع قطرات على المنطقة المراد علاجها، واتركيها تعمل لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيها بالماء.

يجب تكرار هذه العملية كل يوم لمدة أسبوعين على الأقل لرؤية تحسن حقيقي.

- علاج الندوب بالعسل الطبيعي

تَمَّ استخدام العسل منذ فجر التاريخ لتبسيط الجلد وعلاج مشكلات الجلد.

يُعرف العسل بشكل خاص بخصائصه المرطِّبة والمضادَّة للأكسدة إذ يعزز تجديد الخلايا. ليس هناك أفضل من ذلك لجعل الندبات تختفي.

للقيام بذلك، اختاري العسل السائل، ويُفضل أن يكون من الزراعة العضوية. أغنى أنواع العسل في العلاج هو عسل المانوكا والكستناء والزعتر.

طبِّقي العسل على الندبة ودلِّكي. ستعمل هذه الحركة على تحسين الدورة الدموية لتعزيز تجديد الخلايا ومحو الخلايا المسؤولة عن الصبغة الملونة للندبة برفق.

- طرق علاج ندبات الجروح بالصبار

الصبار علاج طبيعي فعَّال لمحو الندبات. يتميز هذا النبات بخصائص ترطيب وتهدئة وتجديد الخلايا؛ ما يجعله حليفاً رائعاً في مكافحة الندبات.

وبشكل أكثر تحديداً، يحدُّ جل الصبار من تكاثر الجراثيم ويحفز الدفاعات المناعية للبشرة التي تجدد خلاياها بسرعة أكبر.

يشتهر الصبار بقدرته على التهدئة والمساعدة على تلاشي ندوب الحروق بشكل طبيعي.

استخدامه بسيط للغاية: بعد تنظيف الجلد، فقط ضعي جل الصبار على الندبة. كرري العملية كلما دعت الحاجة.

سيدتي

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