طرق لتنظيف البطن وعلاج الإمساك

الوكيل الإخباري - يصيب الإمساك نسبة كبيرة من الأشخاص، وعادةً ما يحدث بسبب نمط الحياة غير الصحي والعادات الغذائية السيئة، أو أثرًا جانبيًا لأحد الأدوية أو عرضًا لحالة مرضية، وغالبًا ما يكون سبب الإمساك المزمن غير معروف، ويُعرف بالإمساك مجهول السبب، ويمكن القول إن الشخص مصاب بالإمساك إذا قلّت عدد مرات التبرز عن ثلاث مرات أسبوعيًا، وإذا كنتِ تعانين من الإمساك بشكل متكرر.

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اتباع النصائح التالية لتنظيم الهضم وتنظيف البطن من الإمساك:

1- تناول كمية وفيرة من الماء: قلة شرب الماء هي واحدة من أهم أسباب الإصابة بالإمساك، لذا من المهم تناول كمية وفيرة من الماء يوميًا، أي ما لا يقل عن ثماني أكواب يوميًا، ولا يُنصح باستبدال الماء بالمشروبات الأخرى وخاصةً المياه الغازية لأنها قد تزيد الأمر سوءًا.

2- تناول مزيد من الألياف: تساهم الألياف بشكل كبير في علاج الإمساك، وتساعد الألياف الذائبة مثل الموجودة في نخالة الشوفان، والخميرة، والشعير، والمكسرات والبذور والبقوليات في امتصاص الماء في الأمعاء وتطرية البراز ليسهل إخراجه، وتساعد الألياف غير الذائبة الموجودة في الخضروات والحبوب الكاملة ونخالة القمح في زيادة حركة الأمعاء، لذا يُفضل إدراج كلاهما في نظامك الغذائي، ويُنصح بتناول 25 ملليجرام من الألياف يوميًا للوقاية من الإمساك.

3- ممارسة التمارين: يساعد المشي والتمارين الرياضية في التخلص من الإمساك، إذ تساعد الحركة المستمرة في زيادة حركة الأمعاء والتخلص من الأعراض المصاحبة للإمساك، مثل: الانتفاخ والشعور بالامتلاء، لذا يُنصح بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا أو ممارسة بعض التمارين البسيطة لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميًا.

4- اتباع جدول ثابت: كلما ظل البراز في الأمعاء زادت صلابته وصعُب إخراجه، لذا فمن المهم محاولة إخراجه، وأبسط طريقة لذلك هي الذهاب كل يوم إلى الحمام في نفس التوقيت، والجلوس لمدة عشر دقائق، ومحاولة إخراج البراز مع ملاحظة عدم الدفع بشدة لتجنب الشروخ الشرجية، ويساعد تثبيت الوقت في حدوث ارتباط شرطي بين هذا الوقت والإخراج، بمعنى إذا اعتدتِ على الذهاب للحمام بعد الإفطار يوميًا، فمع الوقت ستنتظم حركة الأمعاء وستشعرين بحاجة للتبرز في نفس التوقيت تقريبًا.

تنظيف البطن من الإمساك بالأعشاب:

1- عشبة السنا: وتعرف أيضًا بالسنامكي، وهي من أقوى الأعشاب الملينة، إذ تحتوي على مركبات "الجليكوسيدات" التي تحفز الجهاز الهضمي، ما يساعد في التخلص من الإمساك، ويُوجد عديد من الأدوية الملينة التي تحتوي على خلاصة السنامكي بتركيزات عالية، كما يمكنكِ تناول كوب من مغلي السنامكي عند اللزوم، ويُراعى عدم الإفراط في تناولها لتجنب حدوث إسهال.

2- النعناع: وهو من الأعشاب التي ترتبط بعلاج مشكلات الجهاز الهضمي المختلفة كالتقلصات والانتفاخ، كما أن احتواءه على المنتول يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة، ويساعد تناول كوب من مغلي النعناع يوميًا في تنظيم الهضم، وتحريك البراز عبر الأمعاء، والتخلص من الإمساك.

3- الزنجبيل: إذا كان الإمساك نتيجة سوء الهضم، فإن الزنجبيل من الأعشاب الرائعة التي تساعد في تعزيز الهضم وتهدئة تهيج الجهاز الهضمي، ويساعد تناول الزنجبيل في تحسين الهضم عخاصةً بعد الوجبات الثقيلة، ويُنصح بتناول كوب من الزنجبيل المغلي مرة إلى مرتين يوميًا بعد الوجبات للتخلص من الإمساك وزيادة حركة الأمعاء.

4- الكاموميل: أو البابونج، وهو من الأعشاب العطرية التي لها تأثير مهدئ، ما يساعد في تهدئة عضلات المعدة، وتعزيز حركة الأمعاء، ولتنظيف البطن من الإمساك تناولي كوبًا من الكاموميل يوميًا ويُفضل قبل النوم، إذ يساعد في الاسترخاء والتخلص من التوتر.

المصدر - سوبر ماما