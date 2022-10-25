طرق لمواجهة تورم العيون

الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة "عين" إنه يمكن مواجهة تورم العيون بأكياس الشاي الأسود والأخضر، لتأثيرالشاي المضاد للبكتيريا والمهدىء والمزيل للتورم.



وأوضحت المؤسسة أنه يجب نقع الأكياس قليلا في ماء بارد، ثم تجفيفها ووضعها على جفون العيون المغلقة 10 دقائق تقريباً.



ويمكن أيضاً التخلص من التورم بملعقتي شاي مبردتين في الثلاجة على الجفون لدقائق حيث تعمل البرودة على تحفيز سريان الدم، قيزول التورم.



وإذا لم تفلح هذه الوسائل يجب استشارة الطبيب، خوفاً من مرض بكتيري أو فيروسي مثل التهاب الملتحمة أو الدمل أو الحساسية مثل حمى القش أو قصور الغدة الدرقية.

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