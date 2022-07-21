الوكيل الإخباري - يظهر لدى الإنسان خلال حياته 4 أضراس عقل غالباً، ولأضراس العقل وظيفة وفائدة كبرى في عملية مضغ الأطعمة القاسية، فإذا نما ضرس العقل بالشكل والمكان الصحيحين تتحقق الفائدة الكاملة منه، على أن أضراس العقل قد لا تنمو بطريقة صحيحة، مما يتسبب في العديد من المضاعفات وكثير من الألم، فقد تأتي ضروس العقل في زاوية ضيقة، أو تقترب جداً من سن آخر ، أو لا تخرج من اللثة على الإطلاق. على أن الأضراس المكشوفة جزئياً تفسح المجال للطعام والبكتيريا لكي تنمو وتتكاثر.

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• 10 طرق منزلية للتخلص من ألم أضراس العقل:

1. الشطف بالماء المالح الدافئ

المضمضة بالمياه المالحة الدافئة حول أسنانك ولثتك تقتل بكتيريا الفم السيئة وتعزز صحة اللثة.



2. العلاج بالبرودة والحرارة

يُعد وضع كمادة باردة على المنطقة المؤلمة أفضل طريقة لتقليل الألم والتورم. اشترِي كيس ثلج من الصيدلية أو اصنعيه بنفسك، ثمَّ أتبعيه بكمادات دافئة. ضعي الكمادات الساخنة أو الباردة لمدة 15 دقيقة بالتناوب. عندما توشكين على إنهاء العلاج، تأكدي من أن العلاج البارد هو الجزء الأخير.



3. النعناع

النعناع مليء بالمكونات المسكنة التي تساعد في تخفيف وجع الأسنان والقضاء على البكتيريا الضارّة في الفم التي تسبب العدوى. علاوة على ذلك، سيعطي النعناع فمك رائحة وطعماً منعشاً، فيمكن وضع النعناع على أسنانك بطريقتين:

- الأولى: وضع الأوراق الطازجة على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة.

- الثانية: وضع مستخلص النعناع على الأسنان المؤلمة باستخدام قطعة قطن وتركها لبضع دقائق.



4. خلاصة الفانيليا

يحتوي مستخلص الفانيليا على الأوجينول، مما يجعله علاجاً فعالاً لألم الأسنان. خذي بضع قطرات من مستخلص الفانيليا وضعيها على كرة قطنية أو طرف إصبعك وافركي الأسنان أو الأضراس التي تؤلمك واللثة من حولها.

5. أكياس الشاي

توفر أكياس الشاي راحة سريعة للثة المنتفخة، حيث يحتوي حمض التانيك الموجود في الشاي على خصائص مضادّة للالتهابات ويعوّض عن علاج فعّال لآلام الأسنان. ولاستخدام أكياس الشاي كعلاج للألم، ضعي كوباً من الشاي في الثلاجة واتركي كيس الشاي بداخله وعندما يبرد ضعيه على المنطقة التي تؤلمك.

6. شرائح الخيار

إذا كنت تريدين شيئاً منعشاً لتخفيف آلام ضرس العقل، حضري قطع شرائح صغيرة من الخيار وضعيها في الثلاجة. ثم ضعي شريحة مباشرة على الضرس المصاب. البرودة الناتجة عن الخيار ستخفف من الألم.



7. زيت القرنفل

زيت القرنفل أحد أفضل العلاجات لألم الأسنان، لأنه يحتوي على زيت الأوجينول ذي الخصائص المضادّة للبكتيريا والالتهابات. كما أنه يخدر المنطقة المصابة، فيهدئ الألم. يمكن وضع بضع قطرات من زيت القرنفل على قطعة قطن وفرك اللثة المتورمة بها.



8. أوراق الجوافة

إذا كان ضرس العقل المصاب يؤلمك ألماً لا يُطاق، فأوراق الجوافة رائعة في تخفيف الألم، نظراً لخصائصها المضادّة للتشنج والمضادّة للبكتيريا والمطهرة. لإنهاء الألم، امضغي الأوراق ببطء واتركي العصير يزيل معاناتك. بدلاً من ذلك، اغلي ثلاث إلى خمس أوراق لمدة خمس دقائق واستخدمي السائل المبرد لشطف فمك.



9. البصل

قد يعتقد الكثيرون أن البصل علاج منزلي لآلام الأسنان أمراً غريباً. لكن البصل رائع لألم الأسنان النابض، حيث يقتل بعض المواد الكيميائية في البصل، البكتيريا المسببة للعدوى. مع ملاحظة أن البصل اللاذع يعمل بشكل أفضل من البصل الحلو لتوفير الراحة.



10. مسحوق الثوم والزنجبيل

يمكن أن يقتل الثوم المطحون بشكل فعّال الجراثيم التي تسبب خراج الأسنان. يمكن أن يكون صنع عجينة من الثوم والزنجبيل المطحون أكثر فائدة لحالتك.

سيدتي

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