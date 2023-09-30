طريقة بسيطة اتبعها يومياً لخفض مستويات الكوليسترول

الوكيل الإخباري- وفقًا لمؤسسة القلب الإسبانية، مستوى الكوليسترول الطبيعي ينبغي أن يكون أقل من 200 ملغم/ديسيلتر. وتؤكد المنظمة العالمية للمستهلكين أن ارتفاع الكوليسترول مشكلة تؤثر على العديد من الأشخاص.

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لذلك يوجد العديد من الطرق التي ينصح بها الاطباء لخفض الكوليسترول الضار ، منها تناول بعض الاطعمة الغذائية .

في هذا السياق اوضح تقرير نشره موقع يوريكاليرت (eurekalert) وهو صادر عن جمعية القلب الأميركية، إن تناول نحو نصف كوب من الجوز يوميا لمدة عامين يساهم في خفّض مستويات الكوليسترول الضار لدى كبار السن الأصحاء.



ويؤكد المؤلف المشارك في الدراسة إميليو روس، مدير خدمات الصحة الغذائية بمستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا، أن "الدراسات السابقة أظهرت أن المكسرات بشكل عام، والجوز بشكل خاص، تساعد على خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وذلك لأنها تقلل مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك تعدّل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة".



الجزيرة