طريقة تخسيس البطن بعد الولادة

الوكيل الإخباري - مرحلة الولادة وما يليها يجعلك دائمة التفكير في شكل جسمك والترهلات التي ستظهر، وهل هناك أمل من العودة إلى ما كنتِ عليه في الماضي أم لا، البطن تحديدًا أكثر المناطق تضررًا من الولادة لأنها تكبر في فترة الحمل، وبعد الولادة وخروج الجنين تترهل بشكل كبير، تعرفي معنا في هذا الفيديو على نصائح المشاهير لتخسيس البطن بعد الولادة.

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تخسيس البطن بعد الولادة الطبيعية

كثير من النساء لا يوجد لديهن أمل قبل الولادة من عودة البطن إلى ماكانت عليه، مسطحة ومشدودة ورائعة، والحقيقة أنه أمر غير صحيح، إذا اتبعتِ نظام غذائي جيد ونصائح أطباء التغذية وواظبتِ على النصائح المجربة من عدد كبير من الأمهات اللاتي نجحن في إعادة البطن مسطحة كما كانت قبل الحمل، ستنجحين في النهاية بكل تأكيد!

نصائح المشاهير للحصول على بطن مسطحة بعد الولادة :

1 - تناولي ست أو سبع وجبات صغيرة، واجعلي الوقت بين الوجبة الأولى والتي تليها ساعتين ونصف على الأقل.

2 - ابدئي بممارسة الرياضة بعد ولادتكِ بأسبوعين.

3- تجنبي الأطعمة المقلية أو كثيرة السكر أو المليئة بالأملاح.

4 - أكثري من تناول الخضروات خاصةً الورقية منها، مع الفواكه وأنواع الحساء المختلفة.

5 - تناولي البروتينات النباتية بأنواعها، وكذلك البروتين الحيواني مثل: السمك والدجاج.

6 - أكثري من تناول الحبوب خاصةً الحبوب الكاملة مع الحليب خالي الدسم والزبادي.

7 - تناولي الكثير جدًا من الماء والعصائر غير المحلَاة المعدّة في المنزل.

8 - تجنبي المعجنات والفطائر الدسمة، وكذلك الدهون المهدرجة والحيوانية الدسمة.



تخسيس البطن بعد الولادة القيصرية

في حالة الولادة القيصرية لا يوجد أي اختلاف في النصائح السابقة، فيما عدا ممارسة الرياضة بعد أسبوعين، فالتئام جرح العملية القيصرية يحتاج وقتًا أكبر، إذ يجب مرور شهر على الأقل قبل استشارة الطبيب حول أنواع الرياضات التي يمكن ممارستها والمدة الزمنية وكل التفاصيل كي لا يتعرض الجرح للخطر.



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