عطية: دعم واهتمام ملكي منقطع النظير لمنتخبنا الوطني مع اقتراب الحلم

وأضاف نردد جميعاً، وبصوتٍ واحد خلف سموّه" لقد اقتربنا من تحقيق الحلم – التأهل إلى كأس العالم”، لافتاً الى الأداء المشرف لنجوم منتخبنا الوطني، فضلا عن الدعم المتواصل من الاتحاد الأردني لكرة القدم، بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين، الذي لا يدّخر جهداً في سبيل رفعة الكرة الأردنية.
ولفت الى ان لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره العُماني يشكل نقطة تحول في كرة القدم الأردنية مشيرا إلى ان كافة أبناء شعبنا الواحد الوفي يقف صفاً واحداً خلف نشامى المنتخب الوطني، مؤمنين بقدرتهم على التأهل إلى مونديال الحلم
واختتم عطية بالدعاء والدعم الكامل لأبطال الوطن، والثقة العالية بروحهم القتالية العالية.
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