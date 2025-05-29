عمره 140 ألف سنة... اكتشاف مهم جدًا تحت سطح البحر في إندونيسيا

ويعتقد الخبراء أن هذا الموقع يُمثّل أول دليل مادي محتمل على وجود "سندالاند"، وهي كتلة أرضية قديمة يُعتقد أنها كانت تربط أجزاء واسعة من جنوب شرقي آسيا في حقبة ما قبل التاريخ، على شكل سهل استوائي اختفى بفعل ارتفاع مستوى البحر.
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفريق البحثي لم يعثر فقط على جمجمة الإنسان القديم، بل اكتشف أيضًا أكثر من 6 آلاف أحفورة تعود إلى 36 نوعاً من الحيوانات، من بينها تنانين الكومودو، والجاموس، والغزلان، والفيلة.
اللافت أن بعض العظام تُظهر علامات قطع متعمدة، ما يدل على أن الإنسان القديم امتلك أدوات صيد متقدمة، واستخدم استراتيجيات معقدة في تعامله مع بيئته.
هذا الاكتشاف يُسلّط الضوء على أهمية الجغرافيا الغارقة في فهم هجرات الإنسان القديم، ويضيف قطعة جديدة مثيرة إلى لغز تطور البشر وانتشارهم في العالم القديم.
-
أخبار متعلقة
-
خدعة "بسيطة" تحافظ على الخيار طازجا ومقرمشا لفترة أطول
-
فريق طبي سعودي يُنقذ حياة حاج إيراني خلال اللحظات الحرجة - صورة
-
انهيار جليدي يدفن جزءاً من قرية سويسرية - فيديو
-
بين صفعة زوجة واعتداء غريب.. مواقف مُحرجة لزعماء العالم
-
نظام "كونا" يكشف لغزاً محيراً عن الشمس دام 80 عاماً
-
تركيا: توقيف طبيب سبعيني بتهمة انتهاك الخصوصية باستخدام نظارات كاميرا- صورة
-
فندق السان جورج في بيروت يعود إلى الحياة بعد 30 عاما من الإغلاق - فيديو
-
تحذيرات في دولة عربية قبل عيد الأضحى.. فما القصة؟