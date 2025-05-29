عمره 140 ألف سنة... اكتشاف مهم جدًا تحت سطح البحر في إندونيسيا

الوكيل الإخباري- توصل علماء الآثار إلى اكتشاف استثنائي تحت سطح البحر في مضيق مادورا بين جزيرتي جاوة ومادورا بإندونيسيا، قد يغيّر الفهم السائد حول أصول البشر في جنوب شرق آسيا، بعد العثور على جمجمة لإنسان قديم محفوظة منذ أكثر من 140 ألف عام تحت طبقات الطمي والرمال.

اضافة اعلان



ويعتقد الخبراء أن هذا الموقع يُمثّل أول دليل مادي محتمل على وجود "سندالاند"، وهي كتلة أرضية قديمة يُعتقد أنها كانت تربط أجزاء واسعة من جنوب شرقي آسيا في حقبة ما قبل التاريخ، على شكل سهل استوائي اختفى بفعل ارتفاع مستوى البحر.



وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفريق البحثي لم يعثر فقط على جمجمة الإنسان القديم، بل اكتشف أيضًا أكثر من 6 آلاف أحفورة تعود إلى 36 نوعاً من الحيوانات، من بينها تنانين الكومودو، والجاموس، والغزلان، والفيلة.



اللافت أن بعض العظام تُظهر علامات قطع متعمدة، ما يدل على أن الإنسان القديم امتلك أدوات صيد متقدمة، واستخدم استراتيجيات معقدة في تعامله مع بيئته.



هذا الاكتشاف يُسلّط الضوء على أهمية الجغرافيا الغارقة في فهم هجرات الإنسان القديم، ويضيف قطعة جديدة مثيرة إلى لغز تطور البشر وانتشارهم في العالم القديم.