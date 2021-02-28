طريقة سهلة لتدريب الدماغ على التخلص من القلق!

الوكيل الاخباري - يعتبر القلق من المشاكل الشائعة في العالم وخصوصاً في هذه المرحلة التي تلت انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشهد خوفاً على الحياة وعلى المصير في اتجاهات عدة.

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لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن القلق أمر غير مجدٍ وأنه من الأفضل التخلص منه. وهو ما يمكن التوصل إليه عن طريق تدريب الدماغ على ذلك.



وفي هذه الحالة ينصح بعض الخبراء باللجوء إلى تقنية الكتابة. فهذا يتيح للذهن بحسب رأيهم التنفس مع نقل الأفكار السلبية التي تسبب القلق إلى الورق.



وجاء هذا في نتائج دراسة نشرت في دورية Anxiety, Stress & Coping. ووجد الباحثون أن الاشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن أمر ما لا يجدون غالباً الحلول للمشاكل. فالقلق يشكل في هذه الحالة وسيلة للهروب بدلاً من السعي إلى حل المشاكل.

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