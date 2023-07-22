السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

مكافحة المخدرات تنفّذ مداهمات لتجّار المخدرات ومروجيها - صور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

السبت، 22-07-2023 02:51 م

طريقة لعلاج لدغة البعوض من المنزل

tbl_articles_article_24912_2981e459e87-d583-4b69-a4b1-39bdac573c59


الوكيل الإخباري- يشكو العديد من الناس من لدغات البعوض في فصل الصيف، فهي مؤلمة للبعض ومزعجة للبعض الأخر لما تسببه من حكة وتورم في الجسم. لكن لماذا يلدغ البعوض؟

اضافة اعلان


بحسب موقع "سبوت أون"، ينجذب البعوض لرائحة العرق وحرارة الجسم. ويقول موقع "هيلث لاين" إن البعوضة تقوم بسحب الدم عند لدغها لشخص ما، بينما يدخل بعض من لعابها لجسم هذا الشخص. يحتوي لعاب البعوضة على بروتين، وهو الذي يراه الجهاز المناعي كجسم غريب، مما يدفعه لمحاربته عن طريق إفراز مادة ال"هيستامين" التي تتسبب في الحكة والاتهاب أو التورم في المنطقة المصابة، كما ينقل الموقع.


وهناك طريقة علاجية سهلة ومتوفرة في أغلب البيوت لمعالجة لدغات البعوض. باستخدام البصل والثوم 

.
اذ ينصح موقع "سبوت أون" باستخدام البصل لمعالجة لدغات البعوض، لما يتميز به من خصائص مهدئة للالتهابات ومضادة للفطريات والبكتيريا. ويمكن استخدامه عن طريق تقطيع شريحة من البصل وضغطها على المنطقة المصابة لعدة دقائق ثم غسلها بالماء. أما الثوم فينصح به موقع "هيلث لاين" عن طريق طحنه وتخفيفه بزيت الجوز أو "كريمات" مرطبة ثم وضعه على مكان اللدغة لعدة دقائق.

 

DW


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_1_26_13_38_50_249

تعاني من التهابات المعدة؟.. إليك طرق الوقاية

790480-646x375

دراسة تكشف ارتباط معدلات النوم بين الأم والرضيع

202008050617131713

متى تسبب أشعة الشمس الإصابة بمرض خطير؟

202372117367940ZP

مكمل غذائي يحمي الرئة من الأمراض المزمنة

1_269

دراسة : الإنفلونزا أثناء الحمل تؤثر على مناعة الطفل

202372120113147895

دراسة تكشف عن حقائق جديدة عن علاقة علاج سرطان الثدي بالشيخوخة

أخبار متعلقة
2021_4_18_20_22_31_785

ما درجة الحرارة المثلى لضبط مكيف الهواء في منزلك ؟

2023713215320626M8

دراسة : مراقبة ضغط الدم في المنزل تقلل حالات القلب