طريقة لعلاج لدغة البعوض من المنزل

الوكيل الإخباري- يشكو العديد من الناس من لدغات البعوض في فصل الصيف، فهي مؤلمة للبعض ومزعجة للبعض الأخر لما تسببه من حكة وتورم في الجسم. لكن لماذا يلدغ البعوض؟

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بحسب موقع "سبوت أون"، ينجذب البعوض لرائحة العرق وحرارة الجسم. ويقول موقع "هيلث لاين" إن البعوضة تقوم بسحب الدم عند لدغها لشخص ما، بينما يدخل بعض من لعابها لجسم هذا الشخص. يحتوي لعاب البعوضة على بروتين، وهو الذي يراه الجهاز المناعي كجسم غريب، مما يدفعه لمحاربته عن طريق إفراز مادة ال"هيستامين" التي تتسبب في الحكة والاتهاب أو التورم في المنطقة المصابة، كما ينقل الموقع.



وهناك طريقة علاجية سهلة ومتوفرة في أغلب البيوت لمعالجة لدغات البعوض. باستخدام البصل والثوم

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اذ ينصح موقع "سبوت أون" باستخدام البصل لمعالجة لدغات البعوض، لما يتميز به من خصائص مهدئة للالتهابات ومضادة للفطريات والبكتيريا. ويمكن استخدامه عن طريق تقطيع شريحة من البصل وضغطها على المنطقة المصابة لعدة دقائق ثم غسلها بالماء. أما الثوم فينصح به موقع "هيلث لاين" عن طريق طحنه وتخفيفه بزيت الجوز أو "كريمات" مرطبة ثم وضعه على مكان اللدغة لعدة دقائق.



DW