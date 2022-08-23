الوكيل الإخباري - التوتر والاكتئاب هما أكثر أنواع الاضطرابات النفسية شيوعاً في العالم، وحسب الدراسات الطبية الحديثة، وُجد أن نمط الحياة الحديث بما فيه من أجهزة إلكترونية، وقلة الحركة، وأصناف أطعمة غير صحية، له دور في زيادة تلك الاضطرابات. حتى أن تقييماً أجرته جمعية ACHA الأميركية وجدت أن جيل الألفية ممن يعيشون نمط الحياة الحديث معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالتوتر والقلق.

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عادات سيئة يجب تجنبها للتخلص من التوتر والاكتئاب:

1 - مما لا شك به أن الغذاء هو العامل الأساسي للوقاية من التوتر والاكتئاب، والعكس صحيح، مما يعني أن قلة تناول الأطعمة الصحية، والتركيز على الأطعمة الجاهزة والمعالجة والمصنعة من شأنه أن يسبب اضطرابات نفسية.

2 - الرياضة والأنشطة البدنية يُعرف أنها من عوامل الشعور بالسعادة، وتساهم في تصفية الذهن وتقوي وظائف الدماغ، وبالتالي فإن قلة الحركة تضر الصحة النفسية.

3- اضطرابات النوم، أو السهر والنوم في النهار وقلة ساعات النوم، من أكثر الأمور التي تسبب مشاكل نفسية منها التوتر والاكتئاب.

4 - من الأمور التي يمكن تجنبها للوقاية من التوتر والاكتئاب هي الأدوية، فكثير من الأدوية المُسكنة والمضادات لها أثر على الصحة النفسية.

5- عدم التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة يضر الصحة العامة ككل، بما في ذلك الصحة النفسية.

6 - العادات السيئة مثل التدخين والمشروبات الضارة، من أكثر الأمور التي تتسبب في الإصابة بالتوتر والاكتئاب.



7- الأجهزة الحديثة والإفراط بقضاء الساعات في تصفح ما بها، ومشاهدة الفيديوهات، ومنصات التواصل الاجتماعي، من الأمور التي أكدت البحوث تسببها بالانعزال والرغبة بالوحدة، مما يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.



8- نمط الحياة السريع من حيث العمل الطويل، والضغوط الحياتية، وكثرة التفكير، والتعرض المتكرر للمشكلات، أبرز ملامح الحياة الحديثة التي تؤثر على الصحة النفسية، وترفع من خطر الإصابة بالتوتر والاكتئاب وحتى القلق.

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