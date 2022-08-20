نشاط التلوين يحسّن الصحة النفسية

الوكيل الإخباري - تشهد كتب التلوين للكبار وصفحات التلوين المجانية على الإنترنت وتطبيقاته الإلكترونية إقبالاً كبيراً مؤخراً، ويرجع سر هذه الشعبية إلى الفوائد الصحية التي أشارت إليها تقارير حديثة وخاصة تخفيف التوتر.



وبحسب تقرير موقع "ميديكال إكسبريس"، توجد أدلة على فوائد صحية لنشاط التلوين للكبار، فهو يخفّف التوتر لأنه ليس نشاطاً تنافسياً، بل يساعد على الاسترخاء، وقد يساهم في تحسين النوم، ومعدل ضربات القلب والتنفس، ويخفّف مشاعر الاكتئاب والقلق.



ويساعد التلوين الكبار على تعزيز اليقظة، والتفكير في اللحظة الحالية، وعدم التفكير في الضوضاء المحيطة، وفي الوقت نفسه عدم إصدار الأحكام أثناء التلوين.



ويعني ذلك أن النشاط البسيط الذي ارتبط في السابق بالأطفال هو أداة لممارسة الصحة النفسية الجيدة.



وعلى الرغم من أن التلوين ليس العلاج النهائي للتوتر والقلق، إلا أن الجلوس لجلسة تلوين طويلة له قيمة كبيرة. وأثناء تلوينك، انتبه إلى إيقاع تنفسك، واحرص على أن تنفس أنفاس كاملة وثابتة من الحجاب الحاجز، وقم بضبط معدل ضربات قلبك بشكل دوري إذا استطعت.



وتشمل الطرق الممتعة الأخرى لتخفيف التوتر: تمضية بعض الوقت مع الأصدقاء، وتمضية الوقت في صحبة ورعاية حيوان أليف، والعمل التطوعي، والقراءة.

اضافة اعلان

24