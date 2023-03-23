عادات غذائية خاطئة عليك التوقف عنها في رمضان

الوكيل الاخباري- يرتكب بعض الصائمين في رمضان عدة أخطاء ترتبط بالعادات الغذائية، ما يسبب لهم العديد من المشكلات التي تؤثر على صحتهم.

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شرب المياه

لهذا فإن الأطباء ينصحون بالامتناع عن تلك العادات والتي من بينها شرب الماء بكثرة سواء في وقت السحور أو قبل الفجر، إذ يسبب زيادة عمل الكلى للتخلص من الماء وزيادة الرغبة في التبول ومن ثم العطش طول النهار، وكذلك شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة، إذ يسبب التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، ما يصيب الجسم بمشاكل هضمية كالمغص أو حدوث التقلصات.



تناول الحلوى

بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عن تناول الحلوى بعد الإفطار مباشرة، إذ تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وزيادة السمنة والكوليسترول، وينصح بتناول الفاكهة لما تحتويه من فيتامينات وأملاح معدنية يحتاجها الجسم خاصة في رمضان.



التوابل

كما يحذر الأطباء من كثرة تناول المخللات والملح والتوابل الملح والتوابل لكونها تسبب الشعور بالعطش وعدم انتظام ضربات القلب، ولا يفضل إطلاقاً الإفطار على الأغذية التي تحتوي على الدهون إذ تحتاج إلى عمليات معقدة في تمثيلها، وتؤدي إلى رفع سكر الدم بصورة غير متدرجة فتسبب الصداع

سيدتي



