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الأحد، 05-12-2021 04:24 م

عادات يومية يمكن أن تسبب مرض السكري من النوع الثاني

resized_الوجبات الخفيفة غنية بالسكريات وتسبب السكري


الوكيل الإخباري - الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يسبقها فترة يكون فيها مستوى السكري مرتفع في الدم، ولكنه لا يكون مرتفعًا بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهذه الحالة تتواجد لدى كثيرين، ووجدت الدراسات والبحوث الطبية أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تفادي الإصابة.

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ونوهت دراسة جديدة أن هنالك عادات يومية يجب التوقف عنها لتقليل خطر الإصابة بداء السكري، وهي:

 

تخطي الوجبات: التقليل من الطعام بهدف خسارة الوزن أو عدم زيادته يجب أن يكون مدروساً، وقد يلجأ الكثيرين إلى تخطي الوجبات لتحقيق ذلك، إلا أن تخطي الوجبات يساهم في زيادة الجوع لاحقًا ويجعل من الصعب التحكم في حصص الطعام.

 

المشروبات الغازية: من أكثر أنواع المشروبات خطورة على الصحة، ويكثر استهلاكها في العالم بالرغم من أضرارها، وبسبب ارتفاع السكريات بها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أنها تفتقر إلى الألياف أو البروتين لإبطاء امتصاص تلك السكريات المضافة.

 

الجلوس بعد تناول الوجبات: من أكثر العادات اليومية خطورة على الصحة، حيث يمكن أن تساهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، وينصح الخبراء بالقيام بنزهة قصيرة بعد تناول الوجبة الرئيسية لخفض نسبة السكر في الدم بشكل أسرع.

 

المصدر - هي

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