الوكيل الإخباري - مشروبات خالية من السكر قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، ومعلوم أن تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر هو أحد أبرز عوامل الإصابة بداء السكري المعروف عنه أنه أحد الإضطرابات الأيضية الإستقلابية المزمنة. ويتمثّل بحدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها.





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إلا أن تهمة الإصابة بالسكري بنوعيه الأول والثاني، لا تفارق المشروبات الخالية من السكر والتي قد يعتقد البعض أنها بديل مثالي للمشروبات الأخرى الغنية بالسكر. فقد أثبتت دراسات وأبحاث عدة أن هذه المشروبات قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

لا شك في أن اختيار المشروبات الخالية من السكر للحد من الإصابة بمرض السكري أو التخفيف من أعراضه، قد يكون الملاذ الأول الذي يلجأ إليه مرضى السكري خاصة من النوع الثاني حيث لا يقوم البنكرياس بإنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الخلايا عاجزة عن امتصاص الأنسولين الذي ينتجه.



لكن هذه المشروبات ليست "صحية" بالمطلق كما يظن البعض، فهي غالباً ما تحتوي على محليات خالية من السكر بمسميات مختلفة حسبما أوضح الدكتور إيان برايثويت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Habitual.



مضيفاً: "المحليات الخالية من السكر، والمنتجات التي تستخدمها عادة، مثل دايت صودا، يمكن أن تبدو صحية لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية". ويستشهد الدكتور برايثويت بدراسات تظهر أن استخدام المحليات مثل السكرالوز، قد يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، إضافة إلى زيادة الوزن وأمراض التمثيل الغذائي.

المصدر - هي