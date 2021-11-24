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الأربعاء، 24-11-2021 04:01 م

فوائد الحمص لمرضى السكري

الحمص المسلوق_0


الوكيل الإخباري - يخضع مريض السكري لحمية غذائية صارمة بعض الشيء، لضمان استقرار مستويات السكر في الدم وعدم ارتفاعها أو انخفاضها بشكل كبير ما يشكَل خطورة على حياة المصابين بهذا الداء الذي تمَ تصنيفه مؤخراً ب "الوباء"، بعدما انتشر بصورة مخيفة بين الناس على اختلاف أعمارهم وأجناسهم.

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يعد الحمص من أبرز أصناف البقوليات الشائعة الذكر والإستخدام حول العالم، وذلك لغناه بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة. وبالتالي فإنه مناسب لكافة الحالات الصحية وفي مقدمها، مرض السكري بحسب ما أورد موقع "صحتي".

من أهم فوائد الحمص لمرضى السكري، قدرته الفائقة على ضبط مستويات السكر في الدم من خلال الإستفادة من عملية الهضم وذوبان الألياف الغذائية. ما يحافظ على ضمان نسبة الانسولين ونسبة السكر بالدم ضمن معدلاتها الطبيعية ومنع تطور مرض السكري والسيطرة عليه.

ويحتوي الحمص على كميات كبيرة من الألياف والبروتينات والفيتامينات، التي تحول دون الإصابة بالإمساك، وتعزز انتظام الجهاز الهضمي، كما تحافظ على سلامة الكبد ويعد الحمص الغذاء المثالي لمرضى السكري، بعدما حصل على الرقم 10 ضمن مؤشر زيادة السكر في الدم التي تتسبب بها الأطعمة، وهو أقل بكثير من حبوب كثيرة أخرى مثل الفاصوليا السوداء، وفول الصويا، والعدس.


وينصح مرضى السكري بتناول الحمص اليابس وليس حمص المعلباتن كون الأخير يأتي في محلول ملحيويرفع المؤشر إلى 38.

 

المصدر - هي

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