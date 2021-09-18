عادتان في نمط الحياة تزيدان من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الوكيل الإخباري - يمكن أن تقودك عاداتك اليومية إلى ما يتلف دماغك وتقصير متوسط عمرك المتوقع، وفقا للخبراء.

اضافة اعلان



وكشف الدكتور مينش كاتري، أن أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بسكتة دماغية هو التدخين أو مضغ التبغ.



وقال: "يتسبب دخان السجائر في تراكم الدهون في شرايين العنق الرئيسي؛ كما أنه يثخن الدم ويجعله أكثر عرضة للتخثر".



وبالتالي، من أجل المساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصون صحتك هو الابتعاد عن دخان السجائر.



كما سلط الدكتور كاتري الضوء على نمط الحياة المستقرة، وكيف يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.



وأكد أن "فرص الإصابة بسكتة دماغية قد تزداد إذا كنت تعاني من زيادة الوزن. ويمكنك تقليل احتمالاتك عن طريق ممارسة الرياضة كل يوم".



وأكد الخبراء في NHS أنه من خلال اتباع أسلوب حياة نشط، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.



وأشار كاتري إلى أن هذه الظروف الصحية كلها عوامل خطر للإصابة بسكتة دماغية.

روسيا اليوم