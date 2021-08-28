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السبت، 28-08-2021 03:10 م

نصائح للتخلص من الدهون العنيدة

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الوكيل الإخباري - يتم حرق الدهون عندما تتجاوز كمية الطاقة التي ينفقها الجسم من خلال التمرين ما يدخل الجسم على شكل طعام، بعد تناول الطعام وامتصاص الجسم للمغذيات، ستبدأ مستويات الإنسولين في الانخفاض؛ ليتحوّل الجسم إلى حرق مخازن الدهون لتلبية احتياجاته من الطاقة، أحد أسباب صعوبة التخلص من الدهون العنيدة هو أنها تفرز دهونها بشكل أبطأ من الدهون غير العنيدة.

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يختلف تراكم الدهون في الجسم وطرق التخلص منها من شخص إلى آخر، إليك بعض النصائح المفيدة في هذا الإطار:

1. تغيير عاداتك الغذائية والحياتية

يصعب إنقاص الوزن دون تغيير في العادات الغذائية والحياتية الراهنة، لذلك فإن قبول إجراء بعض التغييرات هو الخطوة الأولى. من المفيد إلغاء فكرة تناول بعض المقبلات والأطعمة العالية بالسعرات الحرارية، كما اتباع روتين رياضي؛ يزيد من معدل حرق الدهون وتنشيط الدورة الدموية لديك.

2. بناء العضلات الضعيفة

واحدة من أفضل الطرق لفقدان الدهون هي بناء العضلات الخالية من الدهون. كلما كانت عضلاتك أكثر رشاقة، كان من الأسهل عليك فقدان الدهون.

3. تقليل السعرات الحرارية

لخسارة الدهون، يجب أن تخلقي عجزاً معتدلاً في السعرات الحرارية التي تتناولينها؛ أي عدم اتباع نظام غذائي قاسٍ مع عدم إيجاد عجز شديد في السعرات الحرارية.


4. تتبّع السعرات الحرارية

من أجل معرفة ما يدخل الجسم من سعرات حرارية، تفيد قراءة الملصقات الغذائية، مع الأخذ بعين الاعتبار تناول طعام متوازن؛ يساعد على فقدان الوزن وبناء العضلات الخالية من الدهون، وليس مجرد حساب عدد السعرات الحرارية.

 

5. تناول البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية

يحسّن تناول البروتين الكافي قدرتك على بناء العضلات الخالية من الدهون والاحتفاظ بها؛ لأنَّ العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الأنسجة الدهنية. يساعدك البروتين أيضاً على الشعور بالشبع لفترة أطول، لذا قومي بدمج البروتين الخالي من الدهون في كل وجبة؛ للتأكد من تغذية العضلات والخلايا بشكل صحيح.

 

6. ممارسة الرياضة

يُعد المشي كل يوم طريقة بسيطة لبدء ممارسة الرياضة اليومية.


7. قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم أمر حيوي ويؤثر على جميع جوانب الجسم بطريقة أو بأخرى: التوازن الجزيئي والطاقة، فضلاً عن الوظيفة الفكرية واليقظة والمزاج.

 

المصدر - سيدتي 

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