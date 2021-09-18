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السبت، 18-09-2021 01:08 م

3 أعراض تشير إلى مشاكل خطيرة في الكبد.. منها تحت العينين

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الوكيل الاخباري - لا يتجاهل الإنسان الدهون التي تظهر على البطن أو الفخذين ويعمل على التخلص منها، ولكنه لايستطيع أن يرى الدهون التي تظهر على الكبد والتي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

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يقوم الكبد بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، وتظهر أمراض ومشاكل الكبد عند ارتفاع نسبة الخطر، مما يتسبب في ظهور أعراض تحذيرية غير مشهورة، كما ذكر موقع "ميديك فوريوم".


وأكدت أخصائية التغذية، الدكتورة فيكي بيترسن، أن تواجد كمية معينة من الدهون في الكبد هو أمر طبيعي ولكن الخطر يبدأ عندما يشكل الدهن أكثر من 5- 10% من وزن الكبد، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تحذيرية غير معروفة، مثل:


1- احتباس السوائل الذي يظهر على شكل انتفاخ تحت العينين، أو الكاحل، أو تورم الأصابع، فعندما تتراكم السموم يتعامل الجسم معها بذكاء ويعمل على التخفيف من آثار السموم من خلال زيادة الماء في الجسم.


2- زيادة الأمراض الجلدية حيث يحاول الجسم التخلص من السموم الزائدة عن طريق الجلد، وينتج عن ذلك أمراض جلدية غير صحية بما في ذلك الطفح الجلدي، والأكزيما، وحب الشباب.


3-لاحظت الدكتورة بيترسن أنه عندما تتراكم الدهون على الكبد بنسبة عالية، تتراكم السموم في مجرى الدم مما يؤدي إلى الارتباك الذهني وضعف الوعي.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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