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الأحد، 07-05-2023 12:52 م

عرضان اقل شيوعاً لمرض قاتل في البنكرياس

تشخيص_سرطان_البنكرياس


الوكيل الإخباري- غالبا ما يطلق على سرطان البنكرياس اسم "القاتل الصامت" لأن الأعراض لا تظهر دائما أو قد يكون من الصعب اكتشافها.

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وقد لا يكون سرطان البنكرياس شائعا مثل سرطان الثدي والرئة والبروستات والأمعاء، ولكن معرفة أعراض المرض مهم جدا. وهذا لأنه لا يسبب عادة أعراضا في المراحل المبكرة، ولا يمكن أن يحدث حتى ينمو السرطان. ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن السرطان لديه واحد من أدنى معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات، حيث يعيش خمسة في المائة فقط من الأشخاص لأكثر من عقد من الزمان بعد التشخيص.


وحدد الباحثون الأعراض التي يجب البحث عنها لمساعدة الأطباء في تشخيص المرض بشكل أفضل: اصفرار الجلد (اليرقان) ونزيف في المعدة أو الأمعاء. وكان ينظر إلى هذين على أنهما أخطر عرضين مرتبطين بالمرض.


ووجد الباحثون أيضا علامتين أقل شهرة من علامات التحذير من سرطان البنكرياس - زيادة العطش والبول الأصفر الداكن.


وتم التعرف على هذه الأعراض في دراسة نشرت العام الماضي.


وقال الدكتور ويتشي لياو، عالم البيانات بجامعة أكسفورد: "عندما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت مبكر، يكون لدى المرضى فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة. من الممكن تشخيص المرضى عند زيارتهم للطبيب العام، ولكن يجب أن يكون كل من المرضى والأطباء العامين على دراية بالأعراض المرتبطة بسرطان البنكرياس".


وأضافت الدكتورة بيبا كوري، رئيس مسار عمل البنكرياس في مجموعة الجهاز الهضمي العلوي NCRI واستشارية الأورام الطبية في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، المملكة المتحدة: "إن إدراك الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تشخيص المرضى في وقت مبكر وتحسين البقاء على قيد الحياة من سرطان البنكرياس. ويمكن أن يساعد هذا البحث الأطباء ومرضاهم على معرفة المزيد عن علامات سرطان البنكرياس. ومن الضروري أن يتحدث الناس إلى طبيبهم العام إذا لاحظوا هذه الأعراض".


وتسرد NHS الأعراض الرئيسية لسرطان البنكرياس على النحو التالي:


- يتحول بياض عينيك أو جلدك إلى اللون الأصفر (اليرقان)، وقد يكون لديك أيضا حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد.


- فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة.


- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.


- ارتفاع في درجة الحرارة أو الشعور بالحر أو الرعشة.


ويمكن أن تؤثر الأعراض الأخرى أيضا على هضم الشخص:


- الشعور بالمرض.


- الإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في برازك.


- ألم في الجزء العلوي من بطنك وظهرك، والذي قد يزداد سوءا عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويكون أفضل عند الانحناء إلى الأمام.


- أعراض عسر الهضم مثل الشعور بالانتفاخ.


وتنصح هيئة الصحة: "إذا كنت تعاني من حالة أخرى مثل متلازمة القولون العصبي، فقد تصاب بأعراض مثل هذه بانتظام. وقد تجد أنك تعتاد عليها. لكن من المهم أن يفحصك طبيب عام إذا تغيرت الأعراض أو ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي".

روسيا اليوم

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