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السبت، 12-03-2022 04:34 م

عصير التفاح علاج سريع للإمساك لدى الرضيع

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الوكيل الإخباري - عند إصابة الرضيع بالإمساك يصبح البحث عن حل سريع على رأس الأولويات، لتخفيف إحساسه بالانزعاج. ويعتبر عصير التفاح من أسرع العلاجات للطفل بعد بلوغه 6 أشهر لتحريك الأمعاء.

يصاب الأطفال الصغار بالإمساك لأسباب عديدة، لكن السبب الأساسي هو أن الجهاز الهضمي النامي لايزال في مرحلة النمو، ولا يستطيع تمرير الطعام المهضوم عبره بكفاءة.

مع ذلك، فإن قلة الإخراج لا تعني بالضرورة إصابة طفلك بالإمساك، فقد تتكرر حركة الأمعاء في اليوم الواحد، وقد يمضي أكثر من يوم من دون إخراج. أما الإمساك الحقيقي فيتضمن صعوبة الإخراج.

ولا يستطيع الرضيع تناول العصائر قبل بلوغ 6 أشهر. فإذا أصيب الصغير بالإمساك بعد ذلك العمر يمكنك تقديم ملعقتين أو ثلاثة من عصير التفاح كعلاج، لأن السكريات والسوائل والبكتين الموجودة به تعمل كمليّن خفيف.

وخلال هذه الفترة يجب استبعاد الموز والأرز والخبز المحمّص من طعام الرضيع، لأنها تسبب نتيجة عكسية.

ويمكنك أيضاً تدليك بطن الطفل أثناء استلقائه على ظهره، ووضعه في حوض ماء دافئ ورفع ساقيه لأعلى باتجاه الصدر، مع التأكد من تناول الصغير ما يكفي من السوائل.

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