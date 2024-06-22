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السبت، 22-06-2024 08:09 ص

عقار جديد لإنقاص الوزن يحقق نتائج إيجابية مبكرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة زيلاند فارما لأبحاث التكنولوجيا الحيوية، أنّ الجيل التالي من مركب إنقاص الوزن قد حقق نتائج إيجابية في مرحلة مبكرة من التجارب، مما يعزز مساعي الشركة الدنماركية لتحدي شركة نوفو نورديسك في السوق المتنامي لمكافحة السمنة.

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وقالت زيلاند ، إن المرضى الذين تلقوا أعلى جرعة من العقار التجريبي "بيترلينتايد" فقدوا متوسط 8.6% من وزنهم خلال 16 أسبوعاً.


أما المرضى الذين تلقوا عقاراً بديلاً، فقدوا متوسطه 1.7% من وزنهم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.


وقال ديفيد كيندال، كبير مسؤولي الطب بالشركة، في بيان إن النتائج تظهر أن المركب "قد يستطيع القيام بدور مهم كبديل" لعقارات خسارة الوزن الموجودة في الأسواق.


وأضاف أن الشركة تعتزم بدء تجربة سريرية أكبر في وقت لاحق من العام الجاري. وعلى عكس أدوية "جي ال بي 1-" مثل ويغوفي وأوزيمبيك، من إنتاج شركة نوفو نورديسك، يستهدف العقار السمنة عبر الأميلين وهو هرمون يفرزه البنكرياس مع الإنسولين.


كما تعمل نوفو وآخرون بما في ذلك أسترازينيكا على تطوير منتجات الجيل المقبل استناداً إلى الأميلين.

 

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