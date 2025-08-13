الأربعاء 2025-08-13 01:44 م
 

هل يجب تفريغ غلاية الماء في كل مرة استخدام؟

الوكيل الإخباري-   أكدت دراسة حديثة من جامعة ولونغونغ الأسترالية أن إعادة غلي الماء لا تُشكّل خطرًا صحيًا، طالما أن الماء يفي بمعايير جودة مياه الشرب.

ونفت الدراسة ما يُشاع حول تركّز مواد خطرة مثل الزرنيخ والنترات والفلورايد بعد إعادة الغلي، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة علمية.


وأوضح الباحثون أن أي تغيّر في تركيز المعادن بسبب الغليان يكون طفيفًا جدًا، ولا يقترب من المستويات الضارة. وأضافوا أن الاختلاف الرئيسي الناتج عن إعادة الغلي يكمن في تغيّرات بسيطة في الطعم أو انخفاض الأكسجين المذاب، وليس في السلامة.


كما أشاروا إلى أن المركبات غير العضوية مثل المعادن والأملاح تبقى ثابتة، حتى عند تكرار الغلي، مؤكدين أن الفلورايد، مثلاً، لا يزداد تركيزه بشكل ملحوظ.


وتمنح هذه النتائج طمأنة واضحة لأولئك الذين يترددون في استخدام الماء الذي سبق غليه، خاصة في تحضير المشروبات الساخنة.

 

