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الثلاثاء، 24-01-2023 09:07 ص

عقار معالج لضغط الدم يقدم فائدة غير متوقعة

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الوكيل الإخباري-وجد باحثون أن عقار ريلمينيدين الذي يستخدم لعلاج ضغط الدم يمكن أن يطيل العمر ويبطئ الشيخوخة. ويمتاز بالآثار الجانبية النادرة وغير الشديدة.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، أجريت تجارب الدراسة في جامعة ليفربول على نموذج حيواني، وأظهرت أن ريلمينيدين الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج ضغط الدم له فوائد تحاكي عملية تقييد السعرات الحرارية، ويحسن العلامات الصحية، ويزيد من العمر.

وقالت النتائج إن ريلمينيدين يحاكي تقييد السعرات الحرارية، والعثور على مثل هذه الأدوية هو الإستراتيجية الأكثر منطقية لمكافحة الشيخوخة.

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