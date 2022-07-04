الوكيل الإخباري - يعتبر فرط التعرق مشكلةً تواجه الكثير من الأشخاص وتتسبب لهم بالحَرَج أمام الآخرين، وعلى الرغم من استخدامهم المُكثّف لمزيلات العرق بأنواعها المختلفة إلا أن هذه المشكلة لا تزول، فكيف يمكن علاج التعرق الزائد في الوجه .

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علاج التعرق الزائد في الوجه:

ينبغي علاج التعرق الزائد في الوجه بالطرق والأساليب الآمنة، لا سيما وأن بشرة الوجه رقيقة وحساسة مقارنةً ببشرة الجسم، وفيما يلي نعرض لكم أفضل طرق علاج التعرق الزائد في الوجه:



الأدوية الفمويّة: وهي ذات فعالية عالية لعلاج التعرق الزائد في الوجه، وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تتسبب ببعض الآثار الجانية كعدم وضوح الرؤية، والإصابة بجفاف الفم.



المحاليل الموضعية: وهي تعمل على التقليل من نسبة التعرق في الوجه، ومنها مُضادات التعرق التي تحتوي على (كلوريد الألومنيوم) ولا تُصرف إلا بوصفة طبية، ويمكن استعمالها من خلال وضعها على الوجه قبل النوم، مع تفادي ملامستها للعينين، وفي الصباح التالي يتم غسل الوجه جيداً. ومن الجدير بالذكر أن مضادات التعرق يمكن أن تتسبب بتهيّج البشرة عند استخدامها، ولتخفيف التهيج يُنصح باستعمال الكريمات التي تحوي نسبةً منخفضة من (الكورتيزون).



حقن البوتوكس: وهي تحتوي على سُم (البوتيولينام)، وتُسهم في تثبيط عمل العصب المسؤول عن إرسال الأوامر للغدد العرقية بإفراز العرق، ومن الضروري أن تُحقن هذه المواد على يد طبيب متخصص، علماً بأن مفعولها يدوم لفترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهراً، ومن الممكن تكرار الحَقن بعد انتهاء المفعول.

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