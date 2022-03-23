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الأربعاء، 23-03-2022 03:45 م

علاج القلق والخوف الزائد

أفضل_علاج_للقلق_والتوتر_والخوف


الوكيل الإخباري - القلق هو استجابة الجسم الطبيعية للتوتر، وهو شعور بالخوف بشأن ما سيحدث؛ فقد يتسبب اليوم الأول من المدرسة أو الذهاب إلى مقابلة عمل أو إلقاء خطاب في شعور معظم الناس بالخوف والتوتر.
وإذا كانت مشاعر القلق لديك شديدة، واستمرت لمدة تزيد على ستة أشهر، وتتسبب لك في صعوبة ممارسة حياتك بشكل طبيعي؛ فقد تكونين مصابة باضطراب القلق.

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من الطبيعي أن تشعري بالقلق حيال الانتقال إلى مكان جديد أو بدء عمل جديد أو إجراء اختبار، وهذا النوع من القلق مزعج، لكنه قد يحفزك على العمل بجدية أكبر والقيام بعمل أفضل، والقلق العادي هو شعور يأتي ويذهب، لكنه لا يتعارض مع حياتك اليومية.

 

بمجرد تشخيص حالة القلق لديك؛ يمكنك استكشاف خيارات العلاج مع طبيبك. وبالنسبة لبعض الأشخاص، يكون العلاج الطبي غير ضروري؛ إذ من الممكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تخفيف أعراض القلق والخوف الزائد. وفي الحالات المتوسطة أو الشديدة، يمكن أن يساعدك العلاج الطبي في التعامل مع أعراض القلق.
وينقسم علاج القلق إلى فئتين: العلاج النفسي والأدوية، حيث يمكن أن يساعدك الاجتماع مع معالج أو طبيب نفسي على تعلُّم أدوات لاستخدامها وإستراتيجيات للتعامل مع القلق عند حدوثه.
والأدوية المستخدمة عادة لعلاج القلق تشمل مضادات الاكتئاب والمهدئات، وهي أدوية تساعد على موازنة كيمياء الدماغ، ومنع نوبات القلق، ودرء أشدِّ أعراض اضطراب القلق.

 

- العلاجات الطبيعية للقلق
يمكن أن تكون التغييرات في نمط الحياة وسيلة فعَّالة لتخفيف بعض التوتر والقلق الذي قد تتعاملين معه كل يوم، وتعتمد معظم «العلاجات الطبيعية» على العناية بجسمك، والمشاركة في الأنشطة الصحية، والقضاء على الأنشطة غير الصحية. وتشمل هذه العلاجات ما يلي:
- الحصول على قسط كافٍ من النوم.
- التأمل.
- ممارسة الرياضة.
- تناول نظام غذائي صحي.
- تجنب الكافيين.
- الإقلاع عن التدخين.

 

سيدتي

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