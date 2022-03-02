رياضات مفيدة لكبار السن

الوكيل الإخباري - أكدت الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن أهمية ممارسة الرياضة في الكِبر للحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية وتحسين الصحة النفسية.





وأوضحت الجمعية أن السباحة رياضة مناسبة لكبار السن لانخفاض خطر الإصابة أثناء ممارستها، تعمل على تقوية جهاز القلب، والأوعية الدموية، وتدرب العضلات دون إجهاد المفاصل.





اللياقة البدنية

وتعد التمارين الرياضية المائية مناسبة أيضاً في الشيخوخة، حيث تقوي العضلات وتزيد قوة التحمل. وبفضل الطفو تحت الماء ترتاح المفاصل والأربطة والأوتار. وتؤدي مقاومة الماء تلقائيا إلى استهلاك سعرات حرارية أعلى مقارنة مع العديد التدريبات الأخرى.





ويعد ركوب الدراجات أيضا رياضة مناسبة لكبار السن، حيث نشيط القلب والدورة الدموية والتمثيل الغذائي، وتحمي من تدهور الغضاريف في المفاصل.





الأجهزة الرياضية

ويعد التدريب على الأجهزة الرياضية مفيداً مع التقدم في العمر، حيث يعمل على بناء العضلات وزيادة القوة والتنسيق وحركية المفاصل.





ويعتبر الغولف مناسبا جداً لكبار السن لغياب خطر الإصابة أثناء ممارست، كما أنه رياضة مناسبة للذين يعانون من مشاكل القلب والدورة الدموية، ولكن بعد الاسشارة الطبية.



ويعمل الغولف على بناء العضلات وتقوية جهاز المناعة وتحسين الحالة النفسية.





الرقص

الرقص من الرياضات المفيدة لكبار السن، حيث يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية بتدريب العضلات والمهارات الحركية، ويعمل على تعزيز النشاط الذهني.





وبشكل عام على كبار السن استشارة طبيبهم للحصول على الضوء الأخضر لممارسة الرياضة، مع مراعاة الإنصات لإشارات الجسم والتوقف عن الرياضة عند ظهور أعراض تدق ناقوس الخطر مثل الدوار والإغماء.

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