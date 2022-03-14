الوكيل الإخباري - لإنقاص الوزن بسرعة، يتخلى البعض عن شرب أي شيء بعد ممارسة الرياضة، لكن هذا الفعل يعتبر خطيراً؛ لأنَّ الجسم يحتاج إلى إعادة ترطيب.

ونظراً إلى أن جسمكِ لايزال في درجة حرارة عالية بعد أداء بعض التمارين؛ فإنَّ شرب الماء البارد غير محبذ؛ كونه يؤدي إلى الانتقال السريع جداً بين درجات الحرارة؛ مما يُفقد الجسم توازنه.

بدلاً من ذلك، اشربي الماء الساخن (شاي الأعشاب مثلاً) أو الماء بدرجة حرارة صفر، إذا كنت قد توقفتِ عن جهودك.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، تطلعك في المقال الآتي على مجموعة من أفضل المشروبات بعد التمرين لحرق الدهون:

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- الحليب البقري

ينصح بشدّة بتناول الحليب؛ لأنه لا يسمح لك فقط باكتساب الكتلة، ولكنه أيضاً يجعلك تفقدين الدهون غير الضرورية.. هنا نتحدث عن الحليب البقري قليل أو خالي الدسم، وليس حليب الصويا.



- الماء

يجب ألا تقل كمية الماء التي نستهلكها في اليوم عن 8 أكواب؛ نسبةً لأنها تزيد من معدل الحرق بنسبة 30% في الجسم، وترتفع إلى ليترين في حال ممارسة الرياضة.



- الشاي الأخضر

أثبتت بعض الدراسات العلمية أن مادة الكاتشين الفعّالة في الشاي الأخضر، تَزيد من حرق الدهون عن طريق تسريع عملية الحرق في الجسم، وأنصحك بإضافة عصير الليمون مع هذا الشاي الذي يعمل على زيادة امتصاص المادة الفعّالة، وإعطاء نتيجة ممتازة.

- القهوة

تزيد القهوة من عملية الأيض بنسبة تتجاوز 10%، وذلك بفضل احتوائها على مادة الكافيين التي تسرّع حرق الدهون؛ لذلك يعتبرها البعض أفضل مشروب بعد التمرين لحرق الدهون، وأحياناً يشربها البعض في الصباح الباكر قبل ممارسة الرياضة.



- عصير البرتقال والخيار

يعتبر عصير البرتقال والخيار من المشروبات "الديتوكس" الغنية بمضادات الأكسدة والألياف، والمعادن التي تساعد على حرق دهون البطن والأرداف؛ ناهيكِ عن مساعدة هذا المشروب في تخفيض مستوى السكر في الدم.



- مشروب القرفة والزنجبيل

يحتوي هذا الخليط السحري على جميع العناصر المهمة لحرق الدهون، وخصوصاً دهون البطن والأرداف، كما أنه يساعد في زيادة امتصاص العناصر الغذائية المهمة من قِبل الجسم، أما طريقة تحضيره؛ فتكمن بغلي مبشور الزنجبيل الطازج، ومن ثَمَّ إضافة عيدان القرفة إليه، ويترك بضع دقائق لكي يبرد، وبالطبع لا ينبغي إضافة السكر إلى هذا المشروب.. يعتبره البعض أفضل مشروب بعد التمرين لحرق الدهون، فيما يمكن شربه قبل النوم أيضاً.

سيدتي



