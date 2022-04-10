الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من حموضة المعدة في رمضان، خصوصاً بعد الإفطار، وهي حالة تُسبب حرقة المعدة وتنتج عن ارتجاع الحمض في المريء.

اضافة اعلان

وغالباً ما يلجأ مصابو حموضة المعدة إلى الأدوية؛ لعلاج الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة، إلا أن العديد من التعديلات في نمط الحياة يمكن أن تساعد أيضاً على تقليل الأعراض المصاحبة للحموضة. في السطور التالية، نستعرض معاً طرق علاج حموضة المعدة في رمضان بدون أدوية:

1- تناول السحور في وقت مبكر

غالباً ما ينصح اختصاصيو الرعاية الصحية الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء وحموضة المعدة بتجنب تناول وجبة السحور في غضون 3 ساعات قبل النوم، وذلك لأن الاستلقاء بشكل أفقي بعد تناول الوجبة يجعل عملية الهضم أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء وزيادة حموضة المعدة.



2- تجنّب تناول وجبة الإفطار دفعة واحدة

هناك عضلة تشبه الحلقة، وهي بمثابة العضلة العاصرة للمريء السفلية، حيث يفتح المريء إلى المعدة، وتعمل كصمام، وعادة ما تمنع المحتويات الحمضية للمعدة من الصعود إلى المريء. وفي الغالب تظل مغلقة، ولكنها قد تفتح عند البلع أو التجشؤ أو القيء.

3- تناول أطعمة منخفضة الكربوهيدرات

تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تخفف أعراض ارتداد الحمض، مما يقلل من حموضة المعدة، وغالباً لا يؤدي وجود الكثير من الكربوهيدرات غير المهضومة في الجهاز الهضمي إلى الغازات والانتفاخ فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى التجشؤ.





4- تناول الوجبات ببطء

غالباً ما يساعد تناول الطعام ببطء على منع الحموضة المعوية، لذلك يجب الحرص على تناول وجبة الإفطار أو السحور ببطء في رمضان؛ لتجنّب حموضة المعدة.



5- ارتداء ملابس فضفاضة

يمكن أن تسبب الأحزمة والملابس الضيقة حرقة وحموضة المعدة في بعض الأحيان، بسبب الضغط الذي تسببه على المعدة، لذلك احرصي على ارتداء ملابس فضفاضة؛ لعلاج حموضة المعدة في رمضان.



6- الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يُضعف النيكوتين العضلة العاصرة السفلية للمريء؛ أي الصمام الذي يفصل بين المعدة والمريء، لذلك يُنصح بعدم التدخين لعلاج حموضة المعدة.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة