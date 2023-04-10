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الإثنين، 10-04-2023 03:22 م

علاج واعد لمن يعاني مشكلة توقف التنفس أثناء النوم

نصائح-للنوم-في-رمضان


الوكيل الإخباري- تمكنت مجموعة من العلماء من جامعة أوكلاند في نيوزيلاندا من تطوير دواء واعد يمكنه علاج مشكلة قصور القلب وتوقف التنفس أثناء النوم من خلال استهداف النشاط العصبي الذي يحرّك كليهما.

ونشرت دورية Nature Communications تفاصيل الدراسة التي أوضحت أن من المعروف أن الجزء من الدماغ الذي يرسل النبضات إلى القلب يتحكم أيضاً في التنفس، وأن انقطاع النفس النومي المركزي CSA يحدث عند توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، لأن الدماغ لا يرسل الإشارات المناسبة إلى عضلات الجهاز التنفسي، وهي حالة شائعة بين الأشخاص المصابين بقصور في القلب.

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وتقتصر العلاجات الحالية لانقطاع التنفس أثناء النوم على ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر CPAP، والذي يستخدم ضغطاً خفيفاً للهواء لإبقاء الشُعب الهوائية مفتوحة، وذلك يتطلب ارتداء قناع ضيق أثناء النوم، لا يمكن تحمّله.


ولكن توصل علماء إلى تطوير دواء جديد واعد يستهدف النشاط العصبي الذي يسبب قصوراً في القلب وتوقف التنفس أثناء النوم، فقد اختبر باحثون من جامعة أوكلاند العقار المعروف باسم AF-130، على الفئران المصابة بقصور في القلب المزمن وتوقف التنفس أثناء النوم. وتبيّن أن هذا العقار كان بمثابة مضاد فعّال لمستقبلات P2X3، مما أدى إلى تطبيع استجابة الجهاز التنفسي لنقص الأوكسجين وتحسين كمية الدم التي يضخها القلب بشكل كبير. وتم القضاء على اضطرابات التنفس.


ومن المقرر أن توافق إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA على الدواء الجديد قريباً، وبالتالي فإن التجارب البشرية قد تحدث في العامين المقبلين.

 

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