علامات تظهر على جلدك في الشتاء.. انتبه إليها

الوكيل الإخباري - تظهر بعض العلامات على الجلد مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء ويجب الانتباه إليها، لأنها قد تسبب مضاعفات بحسب الدكتور حسام عبدالغفار .

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وقال عبدالغفار، إنه يجب الانتباه إلى علامات التثليج التي قد تظهر على جلدك أثناء انخفاض درجات الحرارة، والتوجه إلى مكان دافيء فورًا إذا ظهرت عليك بعض الأعراض وهي:



برودة في:

- أصابع اليدين والقدمين.

- الأذنين والأنف.

- الخدين والذقن.

وأشار عبدالغفار، إلى أن هذه العلامات قد تؤدي إلى حدوث جفاف البشرة وتقشرها، خاصًة في اليدين والوجه، بالإضافة إلى الشعور بحكة وتهيج، وظهور تشققات في الجلد.



وأوضح عبدالغفار، أن من بعض العلامات هي الإحمرار فقد تصبح البشرة حمراء وملتهبة، خاصًة في المناطق المعرضة للبرد، مثل الوجه والأذنين، وكذا الشعور بألم وحرقة، وظهور بقع حمراء على الجلد.



وأضاف عبدالغفار، قد يصل الأمر إلى حدوث تورم في الأطراف، مثل الأصابع والقدمين، وصعوبة في تحريك الأطراف، وظهور تقرحات البرد، وقد تستمر لمدة أسبوعين، وكذلك تفاقم أعراض الأكزيما، مثل الحكة والاحمرار والتهاب الجلد.



ونصح الدكتور عبدالغفار ، بضروة الحفاظ على ترطيب البشرة، باستخدام مرطب غني بالزيوت الطبيعية، وشرب الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم، وارتداء الملابس الدافئة، وطبقات متعددة منها للحفاظ على دفء الجسم، وتغطية الرأس واليدين والقدمين، واستخدام قفازات ووشاح، كما ينبغي تجنب التعرض للبرد الشديد، وقضاء وقت قصير في الخارج خلال الأيام الباردة.

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