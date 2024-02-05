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الإثنين، 05-02-2024 12:59 م

لن تتوقعها- أخطاء تدمر صحة جلدك في الشتاء

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الوكيل الإخباري - عادًة ما يعاني البعض من جفاف وتقشر الجلد في الشتاء وظهور التهابات وحكة واحمرار في الشتاء، فما الذي يمكن أن يؤدي بذلك؟

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أخطاء تدمر صحة جلدك في الشتاء


استخدام المدفأة
تؤدي المدفأة الكهربائية إلى تقشر الجلد والحكة والتهيج والاحمرار، وقد يكون ذلك علامة على حالات مثل الأكزيما والتهاب الجلد، ومن ثم يجب تهدئة الجلد المصاب بالحكة باستخدام مرطب خالي من العطور، ووضع قطعة قماش مبللة باردة أو كيس ثلج على المنطقة لتخفيف الحكة.


الاستحمام بالماء الساخن
الاستحمام بالماء الساخن خلال فترة الشتاء يمكن أن يقضي على الزيوت الطبيعية والرطوبة الموجودة بالجلد، وكلما طالت فترة الاستحمام، ازداد الأمر سوءًا سواء للبشرة أو لفروة الرأس، حيث يحدث تقشير وجفاف واضح لهما.


قلة شرب المياه
تعتبر قلة شرب الماء في فصلي الشتاء أمرًا شائعًا، بينما تؤدي هذه العادة الخاطئة إلى جفاف الجلد وعدم حصوله على الترطيب اللازم له، مع زيادة فرص تقشره بشكل أكبر.


البقاء في المنزل وقت أطول
يعاني الأشخاص المصابون بالصدفية من سوء حالتهم الصحية أكثر في فصل الشتاء بسبب قلة أشعة الشمس مع الهواء البارد.


قلة أشعة الشمس تعني أن قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د تقل كثيرًا، بينما يقلل فيتامين د من الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

 

الكونسلتو 

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