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الإثنين، 16-01-2023 12:02 م

علامات في العين تنذر بأمراض مزمنة

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الوكيل الإخباري-قلما يعرف البعض أن أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن اكتشاف الإصابة بها من خلال العين، حيث تظهر عليها مجموعة من العلامات التحذيرية.

في السطور التالية، نستعرض أعراض أمراض القلب في العين، وفقًا لجامعة شيكاغو للطب "Uchicago Medicine" وموقع "All About Vision".

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1- ارتفاع ضغط الدم
هناك أعراض تظهر في العين، تدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أبرزها:

- نزيف العين.
- عدم وضوح الرؤية.
- تورم العين.


وإذا لم يتم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بتناول الأدوية المناسبة، تصبح العين عرضة للإصابة بالمضاعفات التالية:


- اعتلال الشبكية.
- تلف العصب البصري.
- فقدان النظر بالكامل.


2- انسداد الشرايين
بروز الشعيرات الدموية في بياض العين قد ينذر بوجود انسداد في الشريان السباني، المسؤول عن نقل الدم المحمل بالأكسجين من القلب إلى الرأس والرقبة.
وتصلب الشريان السباني يحرم العين والمخ من التروية الدموية اللازمة، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة، ومن ثم التعرض لخطر السكتة الدماغية أو العمى أو الوفاة.


3- السكري
لارتفاع سكر الدم تأثيرات سلبية على صحة العين، حيث يؤدي إلى حدوث مشكلات في الأوعية الدموية المغذية لها، مثل التلف والانسداد، مما يؤدي إلى المعاناة من أعراض مزعجة، قد تصل إلى حد العمى، وتشمل:

- الرؤية المزدوجة.
- تشوش الرؤية.
- رؤية أضواء لامعة.
- الشعور بالألم عند الضغط على العين.


4- ارتفاع الكوليسترول
من الأمراض التي تكشف عنها العين، لأن الكوليسترول الضار يتراكم في جدران الشرايين والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض أو انقطاع تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الشبكية.

 

 

الكونسلتو الطبي

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