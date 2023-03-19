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الأحد، 19-03-2023 09:12 ص

علامة على الظهر تشير الى مرض خطير

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الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الورم الشحمي على الظهر عبارة عن كتلة دهنية تنشأ بسبب تكتل الأنسجة الدهنية تحت الجلد في الظهر، خاصة عند الرقبة، مع التقدم في العمر.

وأضافت الرابطة أن الورم الشحمي لا يدعو للقلق غالباً؛ حيث إنه ورم حميد، ولكنه قد يتطور إلى ورم خبيث يعرف باسم "الساركوما الشحمية"، وفي هذه الحالة يسبب الورم ألماً ضاغطاً. ويمكن التحقق من الإصابة بالساركوما الشحمية بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأردفت الرابطة أن هناك عدة طرق لإزالة الورم الشحمي على الظهر، مشيرة إلى أن الإجراء الأكثر شيوعاً لإزالة الورم الشحمي هو إجراء جراحي غير معقد يتم فيه إزالة الدهون وغلاف النسيج الضام من خلال شق صغير في الجلد، وذلك تحت تأثير التخدير الموضعي.

وبدلاً من ذلك، يمكن إزالة الورم الشحمي عن طريق شفط الدهون، ويعد هذا الإجراء مناسباً بشكل خاص للأورام الشحمية الكبيرة.

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