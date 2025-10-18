5 طرق فعالة لتخفيف انتفاخ القولون في المنزل

الوكيل الإخباري- يُعد انتفاخ القولون من المشاكل الهضمية الشائعة، وغالبًا ما يرتبط بـ الغازات أو الإمساك أو احتباس السوائل، وفقًا للممرضة المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي برين ديسانتيس.

وإلى جانب تحديد السبب الدقيق للانتفاخ، تنصح ديسانتيس بعدة علاجات منزلية فعالة لتخفيف الأعراض بسرعة:

زيت النعناع: يساعد في تهدئة القولون، خاصة عند مرضى القولون العصبي، ويمكن تناوله كشاي أو كبسولات.

المشي والنشاط البدني: يحفّزان حركة الأمعاء ويطردان الغازات.

تدليك البطن: بتقنية دائرية تبدأ من الجانب الأيمن يساعد على تحريك الغازات.

الصيام الليلي: الامتناع عن الطعام بعد العشاء يحدّ من نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة.