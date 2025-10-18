5 طرق فعالة لتخفيف انتفاخ القولون في المنزل

وإلى جانب تحديد السبب الدقيق للانتفاخ، تنصح ديسانتيس بعدة علاجات منزلية فعالة لتخفيف الأعراض بسرعة:
زيت النعناع: يساعد في تهدئة القولون، خاصة عند مرضى القولون العصبي، ويمكن تناوله كشاي أو كبسولات.
المشي والنشاط البدني: يحفّزان حركة الأمعاء ويطردان الغازات.
تدليك البطن: بتقنية دائرية تبدأ من الجانب الأيمن يساعد على تحريك الغازات.
الصيام الليلي: الامتناع عن الطعام بعد العشاء يحدّ من نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة.
