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السبت، 08-05-2021 11:06 ص

علماء أمريكيون يحددون طريقة بسيطة لإطالة العمر

عمر


الوكيل الإخباري - توصل فريق من العلماء الأمريكيين المختصين الى تحديد طريقة تساهم في إطالة العمر.

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فريق العلماء من المعهد الوطني للسرطان ومعهد الشيخوخة في الولايات المتحدة، وبعد دراسة استمرت لثلاث سنوات تمت فيها مراقبة أشخاص تزيد أعمارهم عن 40 عاما، توصلوا إلى أن المشي اليومي يلعب دورا في إطالة العمر.


وتوصل الفريق إلى أن المشي اليومي يمكن أن يساهم بإطالة العمر بالإضافة لتجنب العديد من المشاكل الصحية، بحسب ما نقل موقع "زفيزدا".


ولتأكيد الفرضية قسم العلماء الأشخاص الذين خضعوا للدراسة الى 3 أقسام، بحسب المسافة المقطوعة كل يوم مشيا.


ففي المجموعة الأولى قطع الأشخاص ما لايقل عن 4 آلاف خطوة يوميا وفي الثانية 8 آلاف وفي الثالثة 12 ألف خطوة.


وبعد فحص البيانات ومعالجتها وجد العلماء بأن أصحاب المجموعة الثانية انخفضت لديهم معدلات الوفاة بنسبة 51 في المئة وفي الثالثة 65 في المئة.


يذكر بأن بعض الدراسات قد نصحت في وقت سابق بضرورة ممارسة الرياضة وتمارين التحمل في النصف الأول من اليوم، وبحسب تصريحات مدرب اللياقة البدنية، نيكيتا سكريبينك، فإنه بحلول الساعة التاسعة صباحا يبدأ إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم ، مما يساهم في فعالية التمارين.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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