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الثلاثاء، 13-04-2021 02:11 م

الكشف عن الحالات التي تكون فيها آلام المفاصل خطرة

المفاصل


الوكيل الاخباري - مع بداية الربيع، يعود الكثير من الناس تدريجيا إلى ممارسة الرياضة؛ لذلك، بعد انخفاض مستوى النشاط البدني في فصل الشتاء، يعاني كثير منهم من "نقرات وجرش" في المفاصل.

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تحدث طبيب العظام الروسي أندريه كابيشكين، لراديو "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن حالات آلام المفاصل التي يجب أن "يُطلق فيها الإنذار".

 

وأوضح الطبيب أن مثل هذه الأزمة مرتبطة بخصائص السائل الزليلي الخاص، الموجود في أي مفصل صحي، وكلما كان أكثر كثافة، كان صوت الجرش أعلى، وترتبط الكثافة نفسها بالنشاط البدني المنخفض وغير الكافي.

وقال الطبيب "عندما يتحرك الشخص بنشاط، تتحسن الدورة الدموية، ويتم إطلاق السائل الزليلي بنشاط في تجويف المفصل للحصول على تزييت مناسب، كلما زادت كثافة الحركات زادت كمية السائل الزليلي".


ومع ذلك، فإن الحماس المفرط للتمارين والمحاكاة أمر خطير- يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشاكل في الجهاز العضلي، يوصي الطبيب بالاتصال بمختص للمساعدة في تحديد الأحمال التي تعتبر مثالية لكل شخص.


في حال كانت الأزمة مصحوبة بألم، يجب أن تولي اهتماما خاصا، وإلا قد يتطور الأمر من مشكلة صغيرة إلى مشكلة كبيرة وخطيرة.


وأضاف الطبيب، على سبيل المثال، عند وجود تشوهات مختلفة في المفصل الصدغي الفكي مرتبطة بسوء الإطباق، في هذه الحالة من الضروري زيارة مختص تقويم الأسنان ومتخصص بإصابات العظام من أجل إجراء التشخيص الصحيح، وكذلك وصف العلاج في الوقت المناسب لأمراض المفاصل.

 

سبوتنيك

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