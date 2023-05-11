الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 12:55 م

غذاء شائع يعالج حموضة المعدة

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الوكيل الإخباري- أفادت الرابطة الألمانية للتغذية بأن زيت الزيتون يُعد واحداً من أفضل أنواع الزيوت، والتي لها تأثير إيجابي مباشر على الصحة.

وأوضح الخبراء الألمان أن زيت الزيتون غني بمواد عالية القيمة مثل مضادات الأكسدة الفينولية، وهو ما يعني تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب التاجية.

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ويضيف الخبراء أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، والذي يعرف بتأثيره الإيجابي على عمليات التمثيل الغذائي التي تلعب دوراً هاماً في مجموعة متنوعة من الأمراض، فضلاً عن تأثيره المضاد أيضاً كمضاد للأكسدة.

 


وتعد المركبات الفينولية المضادة للالتهابات هي الأخرى أحد المواد التي تساعد على الوقاية من السرطان، فضلاً عن تأثيرها الإيجابي في استقلاب الكبد والصفراء.
وبالنظر إلى أن زيت الزيتون يساعد على تقليل حمض المعدة، فإن الزيت الطبيعي يعتقد بتأثيره الإيجابي في مقاومة قرحة المعدة وزيادة الحموضة.

 

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