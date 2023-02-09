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الخميس، 09-02-2023 12:54 م

فائدة الشاي الأخضر لعلاج الأمراض الفيروسية

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الوكيل الإخباري-أكد علماء كلية الطب بجامعة فرجينيا والهند أن المركبات الموجودة في الشاي الأخضر فعالة ضد عدد من الفيروسات التاجية بما فيها الفيروس التاجي المستجد.

وتشير مجلة Phytomedicine Plus، إلى أن العلماء حددوا سابقا فائدة المركبات الموجودة في الشاي الأخضر مثل Epigallocatechin gallate المضادة للفيروسات، لذلك يزداد اهتمام الأطباء بها في السنوات الأخيرة.

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ومن دراسة و تحليل نتائج أكثر من 30 دراسة علمية نشرت خلال أعوام 2000-2022 ، استنتج الباحثون أن لمركب Epigallocatechin gallate (EGCG) خصائص قوية مضادة لنشاط الفيروسات بما فيها SARS-CoV-2 النماذج المختبرية (خارج الكائن الحي)، حيث يمنع ارتباط بروتين سبايك لـ SARS-CoV-2 بمستقبلات ACE2 في جسم المضيف. كما أنه يمنع تكاثر الفيروس في الخلايا المضيفة عن طريق تثبيط نشاط إنزيمات مسببات الأمراض 3CLpro و PLpro و Nsp15 و RdRp. بالإضافة إلى ذلك، يحمي من عاصفة السيتوكين والتليف الرئوي وتخثر الدم الناجم عن الفيروس.


ولكن اتضح أن المركب النقي تمتصه الأمعاء بصعوبة وتتطلب معالجته في الكبد فترة طويلة، ما يخلق حاليا قيودا معينة لاستخدامه في العلاج. لذلك يتوقع استخدام epigallocatechin gallate في غسول الفم والحلق للتقليل من الحمل الفيروسي على الغدد اللعابية وفي مستحضرات محددة.

 

روسيا اليوم

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