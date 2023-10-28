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السبت، 28-10-2023 09:32 ص

فائدة الصيام المتقطع.. أكثر استدامة لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري - قال باحثون في جامعة إلينوي بشيكاغو، إن تقييد وقت الطعام بفترة 8 ساعات بين الظهر والساعة 8 مساء، يساعد مرضى السكري من النوع 2 على إنقاص الوزن، والتحكم في مستوى الغلوكوز بالدم بشكل مستدام أكثر من أنظمة خفض الوزن الأخرى.

وأظهرت التجربة التي شارك فيها 75 شخصاً بهدف تقليل مدخول الجسم من السعرات بنسبة 25%، أن المجموعة التي حققت ذلك من خلال الصيام المتقطع أو تقييد وقت الطعام بـ 8 ساعات، استفادت أكثر.

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ووفق "شبكة غاما الطبية"، كان لدى كلتا المجموعتين انخفاضات مماثلة في مستويات السكر بالدم على المدى الطويل، لكن المشاركين في مجموعة تناول الطعام المقيدة بالوقت كان النظام أسهل بالنسبة لهم، مقارنة بمجموعة خفض السعرات الحرارية.

 

ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع جزئياً إلى أن مرضى السكري يُطلب منهم عموماً تقليل السعرات الحرارية من قبل أطبائهم كخط دفاع أول، ومن المحتمل أن العديد من هؤلاء المشاركين قد جربوا بالفعل هذا النوع من النظام الغذائي وعانوا منه.


وبينما لم يُطلب من المشاركين في مجموعة الأكل المقيدة بالوقت تقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها، فقد انتهى بهم الأمر إلى القيام بذلك عن طريق تناول الطعام ضمن نافذة وقت ثابتة.

 

وتوصلت الدراسة إلى أن الصيام المتقطع بديل فعال على المدى الطويل لنظام خفض السعرات الحرارية، بهدف إنقاص الوزن وضبط السكري.

 

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