الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في 22 حزيران

مقتل أول مرتزق فنلندي في أوكرانيا

قاضي قضاة فلسطين: المشروع الإسرائيلي بتقسيم الأقصى ينذر بعواقب وخيمة

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وفاتان واصابتان اثر انهيار جدار استنادي في عمان

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الضمان: لا قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين للشهر الحالي

الأمن العام يعثر على الطفل المفقود عمر المحاميد

الثلاثاء، 13-06-2023 11:33 ص

عرضان خفيان يسبقان السكتة الدماغية

248


الوكيل الإخباري- وجدت العديد من الدراسات ارتباطًا بين السكتة الدماغية والاكتئاب ومع ذلك، فقد تم التكهن بأن ارتفاع ضغط الدم والالتهاب وقلة النشاط البدني المرتبط بالمرض العقلي يمكن أن يتسبب في أضرار تراكمية للأوعية الدموية بمرور الوقت. 

ووفقًا لدراسة حديثة نشرها موقع كسبري، قد يظهر عرضان من أعراض الاكتئاب قبل حدوث السكتة الدماغية بسنوات، فقد أشارت دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب عام 2022 إلى أن أعراض الاكتئاب خاصةً تدني الحالة المزاجية والتعب يمكن أن تسبق السكتة الدماغية بسنوات.

تعزز النتائج ، التي نُشرت في مجلة Neurology في عام 2022 ، الأبحاث السابقة التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، والتي وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة للاكتئاب الحاد هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية ، مقارنة بأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة.

الأعراض المرتبطة بالمزاج والتعب
قد تشير الأعراض المرتبطة بالمزاج والتعب إلى أن السكتة الدماغية على وشك الحدوث.

كما هو متوقع، ارتفعت أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ بعد حدوث السكتة الدماغية، مع بقاء المشاركين غير المصابين بالسكتة الدماغية متسقين في حالة صحتهم العقلية طوال فترة الدراسة.

اضافة اعلان

 

صدى البلد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3-40

دراسة : التعامل مع الذكاء الاصطناعي يفاقم الوحدة والأرق

أعراض-فيروس-سي-في-بدايته

طرق الوقاية من التهاب الكبد "سي"

82B685-A784A3B8A781B1-B986AF-A784A3B781A784

قضم الأظافر لدى الأطفال.. كيف نعالج المشكلة؟

2023_5_3_12_48_53_608

في الصيف .. هذه مدة صلاحية اللحوم والدواجن داخل الثلاجة والفريزر !

image

هل النظرية الداعية لشرب لترين من الماء يوميا صحيحة؟

sunburninner

5 مفاهيم خاطئة حول حروق الشمس

أخبار متعلقة
2021_7_23_0_37_21_954

العرض الأولي للاصابة بالسكتة الدماغية .. احذره

سبب_ارتفاع_الضغط_عند_الشباب

4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

الملح-يسبب-الموت-المبكر (1)

5 مخاطر للإفراط في تناول الملح

tbl_articles_article_33127_9524ade049d-57bc-4b84-ae1b-13a2b0dfde2e

تضبط الضغط والكوليسترول .. فاكهة سحرية يجب تناولها يوميًا

2021_2_15_12_33_45_464

طبيب يحذر من عادة شائعة : تهددك بارتفاع ضغط الدم !

127-102521-causes-snoring-methods-treatment_700x400

ما علاقة الشخير بالسكتة الدماغية ؟