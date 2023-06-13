عرضان خفيان يسبقان السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- وجدت العديد من الدراسات ارتباطًا بين السكتة الدماغية والاكتئاب ومع ذلك، فقد تم التكهن بأن ارتفاع ضغط الدم والالتهاب وقلة النشاط البدني المرتبط بالمرض العقلي يمكن أن يتسبب في أضرار تراكمية للأوعية الدموية بمرور الوقت.



ووفقًا لدراسة حديثة نشرها موقع كسبري، قد يظهر عرضان من أعراض الاكتئاب قبل حدوث السكتة الدماغية بسنوات، فقد أشارت دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب عام 2022 إلى أن أعراض الاكتئاب خاصةً تدني الحالة المزاجية والتعب يمكن أن تسبق السكتة الدماغية بسنوات.



تعزز النتائج ، التي نُشرت في مجلة Neurology في عام 2022 ، الأبحاث السابقة التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، والتي وجدت أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض مستمرة للاكتئاب الحاد هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية ، مقارنة بأولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة.



الأعراض المرتبطة بالمزاج والتعب

قد تشير الأعراض المرتبطة بالمزاج والتعب إلى أن السكتة الدماغية على وشك الحدوث.



كما هو متوقع، ارتفعت أعراض الاكتئاب بشكل ملحوظ بعد حدوث السكتة الدماغية، مع بقاء المشاركين غير المصابين بالسكتة الدماغية متسقين في حالة صحتهم العقلية طوال فترة الدراسة.

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صدى البلد