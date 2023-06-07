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الأربعاء، 07-06-2023 11:21 ص

نعمة في هذه الحالة ! .. طبيب يكشف مفاجأة عن ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية خطيرة يعاني منها العديد من الأشخاص حول العالم، لكن ماذا عن انخفاضه؟.

يقول الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق في مصر ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الضغط المنخفض اللي هو أقل من ٩٠ مم، يعتبر نعمة وليس نقمة".

وأضاف: "لما بيكون دا الضغط العادي بتاع الشخص ومش مصحوب بأعراض الهبوط والدوخة وزغللة العين والإغماء، بيكون نعمة".

لكن شعبان حذر من: "المشكلة لما بيكون الضغط طبيعي وفجأة ينخفض ويحصل هبوط في ضخ الدم، وتراجع في الدورة الدموية ويقل الدم الصاعد للمخ والنازل للأطراف، فتقل درجة الوعي ويحصل زغللة او اسوداد في النظر، والأطراف تتلج، والعرق يزيد، وممكن يقع الشخص ويرتطم بالأرض، وممكن يفقد الوعي كليًا أو جزئيا وتحصل إغماءة كاملة أو شبه إغماءة، المشكلة بتكون في العصب الحائر".

وتابع: " أنا بأسميه العصب المحيراللي ممكن يعمل انخفاض الضغط وتباطؤ في معدل ضربات القلب وربما يقل النبض لأقل من 40 في الدقيقة وفي بعض الأحيان يحصل توقف لحظي في القلب أو لبضع ثوان أسميه العصب المحير لأنه إلي الآن التحدي الأكبر في أمراض كهربا القلب".

كما أشار: "أحيانا يكون انخفاض الضغط مع الوقوف ومعه تسارع في ضربات القلب حيث يؤدي الي خلال العصب الحائر إلى فشل القلب في سحب الدم من الأطراف عكس الجاذبية الأرضية عند وقوف الشخص POTS".

ونصح شعبان: "اختبار المنضدة المائلة يساهم لحدٍ كبير في تشخيص هذا المرض مثل هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلي علاج دوائي وأشهر دواء هو الميدودرين بس المشكلة ان مفيش حد بياخد الجرعة الصح اللي ممكن تصل إلى 8 أقراص يوميا وسوائل وعصائر وشرب الماء، وارتداء الجورب الضاغط وتجنب الوقوف المفاجيء أو الوقوف لمدة طويلة، وتجنب التعرض للشمس مباشرة".

وأخيرا، حذر من أن الأنيميا الشديدة يمكن أن تسبب هبوطا في الضغط وهنا يجب نقل دم، وكذلك حالات الهبوط المفاجيء في الضغط، نتيجة نزيف حاد يسلتزم نقل دم، فهي حالة طواريء تتطلب العناية المركزة.

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مصراوي

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