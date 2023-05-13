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السبت، 13-05-2023 04:33 م

فاكهة صيفية مضادة للاكتئاب

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الوكيل الإخباري- يعد البطيخ من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الإنسان، نظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم.

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وقلما يعرف البعض أن البطيخ يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة النفسية، حسبما ذكر الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية في مصر .

فوائد البطيخ للصحة النفسية


وأضاف صبري أن البطيخ يستمد فوائده للصحة النفسية من محتواه العالي من فيتامين سي، موضحًا أنه لا يساعد فقط على تقوية الجهاز المناعي، بل يساهم أيضًا في:


- تحسين الحالة المزاجية.
- الحفاظ على توازن النواقل العصبية التي يفرزها المخ.
- يوفر حماية كبيرة للجهاز العصبي المركزي، لا سيما المخ، ضد الإصابة بالالتهاب، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.


وأكد استشاري التغذية العلاجية أن الدراسات أثبتت أن فيتامين سي يساعد على علاج والحد من الإصابة باضطراب القلق والاكتئاب ومرض ألزهايمر.


وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن مرضى الاكتئاب الذي يعانون من نقص فيتامين سي بالجسم عن المعدل الطبيعي شعروا بتحسن كبير في حالتهم المزاجية عند تناول مكملاته الغذائية والأطعمة الغنية به، وفقًا لموقع "Mayo Clinic".


وأوضح صبري أن البطيخ يحتوي على عنصر غذائي آخر، يمثل أهمية كبيرة للصحة النفسية، وهو فيتامين B6، مشيرًا إلى أنه يساعد على تقليل الشعور بالقلق والتوتر بفعالية كبيرة.


وأشار إلى وجود فوائد أخرى للبطيخ، بشرط تناوله باعتداله، مثل ضبط ضغط الدم والحفاظ على ترطيب الجسم وفقدان الوزن وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وخفض الكوليسترول الضار بالجسم.

 

الكونسلتو الطبي

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